Pleo, la prima piattaforma di finanza strategica più affidabile in Europa, oggi annuncia una suite di agenti AI che gestiscono autonomamente le spese ordinarie, in modo che i direttori finanziari possano concentrarsi sulle decisioni anziché su compiti amministrativi.

I team finanziari sono gravati da pressioni sempre maggiori: secondo il 45% delle aziende europee, gli attuali processi ne rallentano le attività, e i dirigenti descrivono i flussi di lavoro relativi alle approvazioni così complessi che faticano a operare alla velocità richiesta.

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