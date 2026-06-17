Plaud, l'azienda che realizza interfacce IA per casi d'uso concreti per professionisti, oggi ha annunciato la crescita dell'ARR da 1 milione a 100 milioni di dollari entro due anni, posizionandosi tra le aziende di IA in più rapida crescita a livello mondiale a raggiungere questo traguardo. Plaud è l'unica azienda di IA abilitata dall'hardware in un settore altrimenti dominato da attori basati unicamente sul software, e attualmente serve oltre 2 milioni di professionisti in oltre 170 Paesi.

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Fino ad oggi, le storie di crescita più rapida in ambito IA sono quasi sempre state quelle delle aziende specializzate in software: strumenti di codifica IA, agenti di flussi di lavoro aziendali e altri prodotti SaaS che crescono dietro schermi e tastiere.

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