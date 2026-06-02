COMPUTEX — Phison Electronics (8299TT), un leader globale nel settore dei controller flash NAND e nello sviluppo di soluzioni di archiviazione, oggi ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Intel volta a consentire ai PC IA di distribuire localmente applicazioni di intelligenza artificiale più grandi e performanti. La collaborazione unisce i processori Intel® Core™ Ultra Series 3 con Phison Pascari aiDAPTIV , una soluzione di estensione della memoria che sblocca i sistemi con vincoli di memoria per supportare modelli IA MoE (Mixture-of-Experts) più grandi, sessioni IA di più lunga durata e flussi di lavoro IA agentici.

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Phison and Intel collaborate to bring larger local AI workloads to Intel AI PC Platforms

Oggi i PC IA stanno andando oltre le semplici applicazioni di assistenza, verso casi d’uso di IA locale più avanzati. Queste soluzioni ora supportano gli utenti finali e le aziende nell’analisi dei documenti, nell’esecuzione di flussi di lavoro multifase e nella protezione dei dati privati, mentre riducono la dipendenza dai servizi IA basati solo sul cloud. Poiché questi carichi di lavoro possono richiedere modelli IA più grandi, uno stato di sessione persistente e un notevole utilizzo della memoria, molti utenti guardano alla nuova generazione di sistemi client dotati della capacità di memoria necessaria per supportarli.

aiDAPTIV affronta questa sfida estendendo la memoria di lavoro IA effettiva attraverso la DRAM di sistema e la memoria flash NAND altamente performante e a resistenza estrema, utilizzando la memoria cache Pascari aiDAPTIV. Riducendo la DRAM richiesta per determinati carichi di lavoro IA locali e supportando funzionalità di runtime come il riutilizzo della cache KV, aiDAPTIV aiuta a eseguire carichi di lavoro IA più grandi localmente sulle piattaforme Intel PC IA. Nei test condotti da Phison aiDAPTIV ha reso possibile l’esecuzione di un modello da 26 miliardi di parametri (26B) su un sistema con 16GB di DRAM, a fronte dei 32GB di DRAM necessari senza aiDAPTIV nello stesso ambiente di test. 1

Il focus della collaborazione è sull’abilitazione della tecnologia Phison sulle piattaforme Intel PC IA basate su processori Intel Core Ultra, incluso il supporto per il toolkit OpenVINO. Phison e Intel stanno collaborando per supportare le valutazioni dei vendor di software indipendenti (ISV), le dimostrazioni tecniche e i carichi di lavoro ottimizzati per dichiarazioni prestazionali pubbliche.

“I PC IA si stanno evolvendo in piattaforme per carichi di lavoro IA locali più sofisticati, incluse le applicazioni agentiche e i modelli MoE più grandi, che richiedono una capacità di memoria e una reattività sempre maggiori”, spiega KS Pua, amministratore delegato e fondatore di Phison Electronics. “Grazie alla nostra collaborazione con Intel, aiDAPTIV aiuta a espandere la memoria necessaria disponibile per i carichi di lavoro IA sulle piattaforme Intel PC IA, consentendo a OEM, sviluppatori e utenti finali di eseguire localmente applicazioni IA più capaci, mantenendo al contempo la privacy e l’efficienza dell’infrastruttura”.

Al Computex Phison mostrerà demo abilitate da aiDAPTIV su piattaforme Intel PC IA. Phison e Intel presenteranno un’interfaccia utente di chat locale che esegue un modello IA MoE che normalmente supererebbe la memoria di sistema disponibile, mostrando come aiDAPTIV estenda la memoria di lavoro IA effettiva utilizzando la cache Pascari aiDAPTIV. Phison presenterà anche un’applicazione di routing LLM ibrida basata su OpenClaw, un framework di agenti IA open source, evidenziando come i modelli IA MoE più grandi possano essere eseguiti localmente con aiDAPTIV riducendo la dipendenza dall’uso di token cloud, con il routing verso il cloud disponibile quando necessario per richieste più complesse.

Lo stand Phison ospiterà anche dimostrazioni condotte da vari partner dell’ecosistema software IA – Ollama, LLMWare, TurinTech, Intel® AI Superbuilder e Intel® AI Playground – mostrando aiDAPTIV in azione in applicazioni IA locali del mondo reale. La vetrina dell’ecosistema includerà anche collaborazioni su piattaforme hardware con ASUS, MSI e Acer.

“La memoria è un fattore limitante nell’esecuzione di molti dei modelli più performanti sull’hardware client”, aggiunge Michael Chiang, co-fondatore di Ollama. “L’approccio aiDAPTIV adottato da Phison sulle piattaforme Intel PC IA potrebbe consentire alle persone di eseguire localmente modelli di gran lunga più grandi di quanto il loro hardware normalmente permetta”.

“L’IA generativa aziendale si sta muovendo verso flussi di lavoro locali pratici, inclusi RAG, agenti e modelli specifici per settore”, soggiunge Darren Oberst, co-fondatore e direttore tecnico di LLMWare. “L’approccio aiDAPTIV adottato da Phison è promettente perché può aiutare i sistemi client Intel PC IA a supportare modelli più grandi e applicazioni IA locali più performanti, mentre mantiene i dati più vicini all’utente”.

“Lavorare con Intel e Phison ci consente di portare l’ottimizzazione del codice guidata dall’IA in flussi di lavoro pratici direttamente sul dispositivo, dove le prestazioni, la privacy e il controllo dei costi sono fondamentali”, osserva Kee-Meng Tan, direttore operativo presso TurinTech AI. “Combinando Artemis con i PC IA Intel e l’approccio di memoria alternativa adottato da Phison, possiamo supportare carichi di lavoro IA locali più grandi e complessi senza richiedere una memoria di sistema sempre maggiore”.

“Sempre più utenti e aziende desiderano eseguire l’IA localmente – più velocemente, con maggiore privacy e senza i costi legati all’invio di ogni dato al cloud”, conclude Jim Johnson, vice presidente senior e direttore generale Client Computing presso Intel. “La nostra collaborazione con Phison consente alle piattaforme Intel PC IA di supportare carichi di lavoro IA locali più grandi con configurazioni di memoria più semplici, affinché i clienti possano trasformare i propri dati in applicazioni utili e in un reale valore aziendale a un costo totale inferiore”.

È possibile visitare Phison al Computex presso lo stand M0411a, 4F, Nangang Hall 1, per vedere aiDAPTIV in azione. Per programmare un incontro o una demo contattare sales@phison.com .

Informazioni su Phison Electronics

Phison Electronics è un leader globale nel settore dei controller flash NAND e nello sviluppo di soluzioni di archiviazione – la sua tecnologia è alla base di oltre un SSD su cinque spediti in tutto il mondo. Phison è cresciuta fino a diventare un’azienda multimiliardaria con oltre 4.500 dipendenti – il 70% dei quali è dedito a ricerca e sviluppo – e che vanta più di 2.000 brevetti. Le innovazioni dell’azienda includono aiDAPTIV, una soluzione IA pluripremiata per l’addestramento e l’inferenza di LLM on-premise a costi accessibili, e Pascari, un portfolio di SSD aziendali altamente performanti progettati specificamente per carichi di lavoro con grandi quantità di dati in ambienti IA, cloud e data center hyperscale.

Phison, il design Phison e il logo Phison sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Phison Electronics o delle sue società collegate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini mostrate potrebbero variare rispetto ai prodotti reali.

Disclaimer: molti dei prodotti e delle funzionalità menzionati sono ancora in fase di sviluppo e saranno resi disponibili non appena completati. La tempistica per il loro rilascio dipende dallo sviluppo in corso e dalle condizioni di mercato ed è soggetta a modifiche.

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1 Sulla base della validazione interna condotta da Phison utilizzando Gemma 4 26B A4B con middleware aiDAPTIV. I risultati sono stati osservati tramite il logging del middleware aiDAPTIV. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente software, dell’architettura del modello e della quantizzazione.

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[Fatti in breve PHISON]

Oltre 25 anni di esperienza nella progettazione di circuiti integrati per controller NAND e nell’integrazione di moduli.

Più di 5.000 dipendenti a livello globale, di cui oltre il 70% è composto da ingegneri.

Quasi 2.000 brevetti legati alle memorie registrati in tutto il mondo.

Obiettivo di ricavi a lungo termine superiore a 100 miliardi di dollari taiwanesi (NT$) attraverso la strategia di crescita “5+5”.

La quota di mercato globale dei controller per SSD supera il 20%.

La quota di mercato globale dei controller per il settore automotive supera il 40%.

Phison mantiene partnership strategiche a lungo termine con i principali produttori di NAND – KIOXIA, Micron, SanDisk, Samsung, SK hynix e YMTC.

Oltre l’80% dei ricavi realizzati da Phison deriva da mercati di applicazione di archiviazione NAND “ad alto valore” – server, sistemi automotive, sistemi embedded, applicazioni industriali, console di gioco e IA generativa. Ciò consente a Phison di mantenere ricavi e redditività relativamente stabili nonostante le fluttuazioni del ciclo industriale delle NAND.

Il profondo know-how e l’integrazione di Phison nell’intero ecosistema NAND – comprese le forti partnership bilaterali con i produttori di NAND a monte e la stretta collaborazione con i clienti delle applicazioni di archiviazione NAND a valle – rappresentano il valore insostituibile che Phison offre a clienti e partner globali, e costituiscono un vantaggio competitivo chiave che consente a Phison di rimanere resiliente e influente nel settore delle NAND.

[Dichiarazioni previsionali]

Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa che non rivestono carattere storico costituiscono “dichiarazioni previsionali”. Phison invita i lettori alla cautela, in quanto le dichiarazioni previsionali si basano sulle ragionevoli conoscenze e sulle attuali aspettative di Phison e sono soggette a vari rischi e incertezze. I risultati effettivi potrebbero differire in misura sostanziale da quelli contenuti in tali dichiarazioni previsionali per una serie di motivi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi associati alle variazioni della domanda e della catena di approvvigionamento, alla capacità produttiva e di fornitura, all’acquisizione di nuove commesse, al time-to-market, alla concorrenza di mercato, alla ciclicità del settore, alle condizioni finanziarie dei clienti, alle fluttuazioni dei tassi di cambio, a procedimenti legali, a modifiche di leggi e regolamenti, a variazioni dell’economia globale, a catastrofi naturali e ad altri eventi imprevisti che potrebbero interrompere il business e le operazioni di Phison. Di conseguenza, i lettori non dovrebbero fare affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Fatto salvo quanto richiesto dalla legge, Phison non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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