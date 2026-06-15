Pelago Bioscience, organizzazione di ricerca a contratto (CRO) focalizzata sulla scoperta farmaceutica specializzata e nota per i suoi saggi di coinvolgimento del target cellulare leader di settore, è lieta di annunciare l'acquisizione di RG Discovery, operazione che consente all'azienda di aggiungere un'approfondita competenza nella chimica medicinale, nella sintesi personalizzata e nella scoperta farmaceutica integrata.

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Michael Dabrowski, Chief Executive Officer of Pelago Bioscience

La piattaforma allargata, che combina le capacità specializzate di Pelago Bioscience nell'ambito della biologia con la competenza chimica di RG Discovery, consentirà ai team dedicati alla scoperta farmaceutica di velocizzare i processi decisionali, di razionalizzare i flussi di lavoro e di dedicarsi ai rispettivi programmi, dall'identificazione dei composti attivi fino all'ottimizzazione dei lead, con maggior efficienza.

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Michael Dabrowski, CEO di Pelago Bioscience, +46 730 715334, michael@pelagobio.com

Johan Evenäs, CEO di RG Discovery, +46 723 281292, johan.evenas@rgdiscovery.com





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