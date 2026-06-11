Parse Biosciences , il fornitore leader di soluzioni di sequenziamento di singole cellule scalabili e accessibili, oggi ha annunciato il lancio della nuova generazione dei suoi kit Evercode™ TCR e Evercode™ BCR , distribuendoli ai clienti di tutto il mondo. I kit aggiornati offrono un flusso di lavoro semplificato, maggiore efficienza delle librerie per il sequenziamento dell'intero trascrittoma e prestazioni migliorate, consentendo ai ricercatori di risolvere clonotipi rari e profilare risposte immunitarie su scala senza precedenti.

I ricercatori in immunologia stanno lavorando per capire risposte immunitarie adattive, ma i segnali significativi sono spesso rari, transitori o difficili da catturare in studi di grandi dimensioni e limitati dai campioni.

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Kaitie Kramer

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