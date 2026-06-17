Owl Labs , il leader nelle tecnologie di videoconferenza e collaborazione ibrida basate sull'AI a 360 gradi, oggi ha annunciato Owl 360 Services, il suo primo servizio di abbonamento realizzato per soddisfare le esigenze degli amministratori informatici.

Mentre le organizzazioni puntano a supportare il lavoro ibrido con maggiore possibilità video in più spazi, Owl 360 Services offre tre livelli di abbonamento, assistenza dedicata, gestione centralizzata dei dispositivi, approfondimenti proattivi e copertura di garanzia scalata secondo le dimensioni e la complessità dell'implementazione.

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Louise O’Connell/Megan Hogg | owllabs@clarity.global





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