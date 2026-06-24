Otonal Inc., società con sede a Tokyo attiva nella pubblicità audio digitale e nella tecnologia per i podcast, ha lanciato ufficialmente un servizio di localizzazione audio nato per aiutare marchi globali e le aziende mediatiche ad adattare al mercato nipponico i propri podcast e spot audio in lingua inglese.

Localizzazione degli spot audio

https://otonal.co.jp/en/audioad-localization/

Localizzazione dei podcast

https://otonal.co.jp/en/podcast-localization/

Molte agenzie di traduzione si concentrano su traduzioni testuali poco specifiche, mentre il servizio di Otonal affronta le sfide peculiari della localizzazione incentrata soprattutto sull'audio. Il servizio va oltre la traduzione standard e rielabora gli script per il giapponese parlato, garantendo tempistiche precise per gli spot di 15 e 30 secondi, adatta i contenuti al contesto culturale locale e seleziona doppiatori madrelingua giapponesi appropriati sia per il contenuto che per il contesto di distribuzione, preservando così l'autorevolezza e il tono del brand.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260623982558/it/

Contatto con i media:

Nome: Jordan Kanazawa

Ruolo: direttore marketing

Azienda: Otonal Inc.

Sito web: https://otonal.co.jp/en/

Email: info@otonal.co.jp

Modulo per la richiesta di informazioni: https://otonal.co.jp/en/contact





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