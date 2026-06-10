Opensignal ® oggi ha annunciato la disponibilità globale di Opensignal Subscriber Analytics™, estendendo la soluzione agli operatori in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e Americhe, secondo la disponibilità specifica del mercato. Gli operatori possono contattare Opensignal direttamente per confermare i dettagli della disponibilità nei propri mercati specifici di interesse.

Opensignal Subscriber Analytics misura il passaggio competitivo degli abbonati da un operatore all'altro al livello di mercato locale, assieme alla quota di mercato base per operatore e regione, utilizzando la stessa metodologia applicata da Opensignal su tutta la sua piattaforma di misurazione. Opensignal ottiene quella misurazione da centinaia di milioni di dispositivi abbonati a livello globale.

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Adriane Blum

VP, Marketing e comunicazioni globali

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