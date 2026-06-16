Onera Health, un leader nella trasformazione della medicina del sonno, annuncia che la sua soluzione completa di polisonnografia a domicilio, Onera hPSG ® , ora è integrata con Somnoware by ResMed, il software di gestione del laboratorio del sonno. Questa integrazione consente ai clinici di condurre test di polisonnografia (PSG) nei quali i pazienti dormono più comodamente possibile a casa propria, gestendo al contempo l'intero flusso di lavoro in Somnoware.

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Onera hPSG®, an end-to-end home polysomnography solution from Onera Health, is now integrated into Somnoware, enabling their shared customers to conduct Polysomnography tests (PSGs) in the patient's home while managing the entire workflow in Somnoware.

“ L'integrazione con Somnoware è un miglioramento molto apprezzato che amplia l'accesso alla soluzione Onera hPSG ® ”, ha dichiarato Ruben de Francisco, Fondatore e AD di Onera Health.

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