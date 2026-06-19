NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), la società creatrice della piattaforma integrata di prossima generazione a doppio utilizzo Defense & Security incentrata sugli effetti non cinetici e sulle tecnologie a energia diretta, sui programmi di guerra elettronica e di mobilità nel settore della difesa, dei sistemi di difesa orchestrati da software e produzione avanzata, ha presentato oggi il NUBURU Defense Italian plan, il Piano italiano per la difesa di NUBURU, a seguito della recente notifica Golden Power inoltrata nell’ambito della prevista acquisizione da parte di NUBURU di una quota di maggioranza del 70% in Tekne S.p.A. (“Tekne”). Il piano prevede il sostegno dei consulenti strategici esperti Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè e Gen. Pietro Serino.

Il Piano italiano per la difesa di NUBURU riflette il quadro industriale, tecnologico e di governance incluso nel pacchetto informativo di Golden Power e nei documenti inviati alla NYSE American. NUBURU ritiene che il piano offra al mercato una visione più chiara della portata e della credibilità della strategia aziendale della difesa e della sicurezza per l’Italia, compresi i ricavi previsti dal piano, la qualità attesa del team operativo italiano, il ruolo dei consulenti senior, la tutela della proprietà intellettuale italiana e le motivazioni alla base delle acquisizioni recenti e in corso.

La visione della piattaforma di NUBURU si basa sul software. Il piano italiano prevede l’integrazione di asset industriali, fotonica, guerra elettronica, veicoli speciali e software di resilienza operativa in un’unica architettura condivisa, nella quali i sistemi schierati sul campo possono diventare nodi di missione controllati, produrre dati convalidati, supportare l’autorizzazione umana, generare registrazioni pronte per la revisione e integrarsi con i flussi di lavoro autorizzati dai clienti.

Sulla base della documentazione relativa al piano aziendale preparata a supporto degli aggiornamenti per la compliance di NUBURU al NYSE American, NUBURU calcola che l’indicatore di fatturato del Piano italiano per la difesa di NUBURU rappresenti circa 336,3 milioni di dollari in fatturato cumulativo complessivo previsto per il periodo 2026-2029. Le cifre annuali per il Piano italiano per la difesa di NUBURU si aggirano sui 13,1 milioni di dollari nel 2026, 74,4 milioni di dollari nel 2027, 105,7 milioni di dollari nel 2028 e 143,1 milioni di dollari nel 2029.

Per la precisione, l’indicatore di fatturato del Piano italiano per la difesa di NUBURU esclude qualsiasi iniziativa di commercializzazione negli Stati Uniti. Questo include l’attuale joint venture Maddox Defense, qualsiasi potenziale commercializzazione negli Stati Uniti delle attuali soluzioni di Tekne e la più ampia offerta futura della piattaforma NUBURU Defense & Security negli Stati Uniti. Eventuali opportunità di questo tipo negli Stati Uniti, qualora venissero realizzate, sarebbero separate rispetto agli indicatori del piano italiano e soggette ai requisiti e alle approvazioni applicabili in materia di controllo delle esportazioni, controllo delle importazioni, proprietà intellettuale, uso finale, sicurezza e normative vigenti in Italia, negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Lo scopo di questo calcolo è isolare il piano della piattaforma della difesa italiana all’interno della documentazione relativa al piano della Società. Non rappresenta un segmento separato di rendicontazione, una previsione di ricavi consolidati o un importo rettificato in base alla quota di partecipazione. L’indicatore è presentato al lordo della quota di partecipazione, del consolidamento, della conversione dei clienti, del completamento delle transazioni, dell’autorizzazione di Golden Power, della riconciliazione con i principi contabili statunitensi (U.S. GAAP) e di altre rettifiche contabili o operative; i risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale dalle proiezioni. I riferimenti ai documenti forniti al NYSE American sono inclusi esclusivamente allo scopo di identificare la documentazione relativa al piano della Società utilizzata per questo calcolo e non implicano alcuna revisione, approvazione o la conferma delle proiezioni da parte del NYSE American.

Motivazioni della piattaforma di Defense & Security e della visione basata sul software

Questa piattaforma è fondamentale per la strategia di acquisizione. Tekne fornisce a NUBURU una base industriale italiana pronta ad essere utilizzata sul campo e una capacità EW/CEMA. Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) fornisce a NUBURU competenze ingegneristiche nel campo della fotonica e del laser blu. Orbit S.r.l. (“Orbit”) fornisce il software, il flusso di lavoro e il livello di evidenza in grado di rendere le applicazioni a doppio uso scalabili e verificabili. SunCubes S.r.l. (“Suncubes”), se approvato e completato, potrebbe aggiungere comunicazioni ottiche e trasmissione di energia a più lungo termine. Insieme, questi livelli puntano a creare una piattaforma italiana in grado di servire clienti nel settore della difesa, della sicurezza e delle infrastrutture critiche, dove autorizzato.

NUBURU ritiene che il software sia fondamentale per la strategia a doppio uso in quanto il software è il livello in grado di convertire le capacità di hardware e industriali in pacchetti operativi ripetibili. Il livello di software dovrebbe catturare gli eventi, normalizzare e verificare i dati, supportare i flussi di lavoro delle decisioni, tutelare l’autorizzazione umana, generare registrazioni pronte per la revisione, esporre informazioni approvate a sistemi autorizzati attraverso API controllate e connettere flussi di lavoro di manutenzione alla prontezza operativa del cliente.

Orbit dovrebbe avere la funzione di livello di software di collegamento che trasforma i veicoli Tekne, i sistemi EW/CEMA, i moduli ottici Lyocon, i nodi dei sensori, le torri, le risorse di supporto e i sistemi di terze parti autorizzati in nodi di missione coordinati e verificabili. NUBURU prevede che questa architettura basata sul software potenzierà l’integrazione dei flussi di lavoro dei clienti, supporterà appalti e formazione e creerà valore ricorrente in termini di software e integrazione dei sistemi nelle implementazioni hardware.

Il ciclo operativo previsto ha carattere di governance, non di operatività: rilevare, validare, decidere, autorizzare, agire, segnalare, sostenere e apprendere. Non è intenzione di NUBURU che questo livello sostituisca sistemi classificati di comando e controllo tattico C2 o i sistemi di controllo del fuoco. Al contrario, la Società prevede che esso integri le architetture esistenti, come livello di integrazione, gestione delle evidenze, resilienza e governance dei flussi di lavoro, secondo i requisiti dei clienti, delle certificazioni di cybersicurezza, dei controlli alle esportazioni e delle autorizzazioni applicabili.

Roadmap industriale e tecnologica inclusa nel Piano italiano

Il Piano italiano per la difesa di NUBURU è organizzato intorno a sei famiglie di capacità non operativa, ognuna soggetta ai requisiti dei clienti, alla validazione tecnica, ai controlli dell’esportazione, alle verifiche della sicurezza del laser, alle certificazioni di cybersicurezza, ai vincoli dettati dal Golden Power, laddove applicabili, e ad altre autorizzazioni normative:

Difesa ottica non cinetica e contrasto ai sistemi UAS: concetti di difesa ottica e a energia diretta, gestiti dall’operatore e al di sotto della soglia di impiego della forza, in grado di integrare i tradizionali livelli di difesa cinetica.

concetti di difesa ottica e a energia diretta, gestiti dall’operatore e al di sotto della soglia di impiego della forza, in grado di integrare i tradizionali livelli di difesa cinetica. EW (guerra elettronica), CEMA e comunicazioni tattiche: capacità di guerra elettronica e CEMA di Tekne, inclusa l’evoluzione dei concetti di Bolla Tattica verso pacchetti missione resilienti, interconnessi tramite software.

capacità di guerra elettronica e CEMA di Tekne, inclusa l’evoluzione dei concetti di Bolla Tattica verso pacchetti missione resilienti, interconnessi tramite software. Veicoli speciali e nodi di missione mobili: capacità di Tekne nel settore dei veicoli speciali e della mobilità per la difesa, impiegabili come piattaforme hardware per sistemi C-UAS, EW/CEMA, comando e controllo, sensori e supporto logistico.

capacità di Tekne nel settore dei veicoli speciali e della mobilità per la difesa, impiegabili come piattaforme hardware per sistemi C-UAS, EW/CEMA, comando e controllo, sensori e supporto logistico. Orchestrazione software: funzionalità di gestione dei flussi di lavoro, validazione, autorizzazione, audit, reportistica, integrazione tramite API e resilienza operativa, progettate per collegare nodi di missione distribuiti e sistemi dei clienti.

funzionalità di gestione dei flussi di lavoro, validazione, autorizzazione, audit, reportistica, integrazione tramite API e resilienza operativa, progettate per collegare nodi di missione distribuiti e sistemi dei clienti. Produzione dispiegabile e supporto operativo: attività di supporto sul campo, gestione dei ricambi, adattamento dei pacchetti missione e concetti di sostegno logistico, con le attività statunitensi di MAMC/Maddox trattate come un’iniziativa separata negli Stati Uniti e quindi escluse dalla metrica dei ricavi del Piano italiano.

attività di supporto sul campo, gestione dei ricambi, adattamento dei pacchetti missione e concetti di sostegno logistico, con le attività statunitensi di MAMC/Maddox trattate come un’iniziativa separata negli Stati Uniti e quindi escluse dalla metrica dei ricavi del Piano italiano. Comunicazioni ottiche, energia e resilienza subacquea/spaziale: percorsi di ricerca e sviluppo in Italia che coinvolgono Lyocon e, ove autorizzato, SunCubes, focalizzati su comunicazioni ottiche, concetti di trasmissione dell’energia a distanza (power beaming), monitoraggio subacqueo e applicazioni per la resilienza delle infrastrutture o degli asset spaziali.

Il piano presentato nell’ambito del Golden Power punta a preservare e ampliare la presenza industriale italiana di Tekne nelle sedi di Poggiofiorito, Ortona e Guastalla; a sostenere la ristrutturazione e l’espansione di Tekne; a tutelare le tecnologie strategiche per la difesa, la proprietà intellettuale e informazioni sensibili; e a rafforzare le misure di governance, sicurezza e conformità. Il piano prevede inoltre circa 15,5 milioni di euro di CapEx nel periodo 2026-2030, principalmente associati alla presenza industriale e tecnologica di Ortona, circa +372 ETF diretti netti in Italia entro il 2030 e una stima di 500-650 posti di lavoro indotti aggiuntivi in Abruzzo, qualora si realizzassero le ipotesi e l’attuazione del piano.

Team di consulenza strategica e governance dell’attuazione

NUBURU ritiene che la credibilità del piano italiano sia sostenuta dalla combinazione di portata prevista, presenza industriale italiana, logica di piattaforma basata sul software e competenza dei consulenti di alto livello.

Il Gen. Pietro Serino, ex Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano ed ex Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa italiano, dovrebbe supportare il progetto italiano in qualità di consulente strategico, concentrandosi su dottrina della difesa, allineamento con la NATO, istituzioni e posizionamento transatlantico.

ex Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano ed ex Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa italiano, dovrebbe supportare il progetto italiano in qualità di consulente strategico, concentrandosi su dottrina della difesa, allineamento con la NATO, istituzioni e posizionamento transatlantico. Il Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore associato di pratica presso la SDA Bocconi e consulente strategico del Gruppo NUBURU, dovrebbe sostenere il progetto italiano concentrandosi sugli aspetti economici della piattaforma, sull’intelligence competitiva, sulla governance industriale e sulla creazione del valore della proprietà intellettuale italiana.

NUBURU prevede che la struttura gestionale italiana sia progettata sulla base della qualità dell’esecuzione, della disciplina istituzionale e degli standard di rendicontazione delle società quotate. Il team dirigenziale previsto dovrebbe comprendere dirigenti esperti e specialisti nei settori della finanza, delle operazioni, della gestione dei programmi, della qualità, della rendicontazione, della sicurezza, della conformità, del controllo delle esportazioni, dell’integrazione tecnologica e dell’esecuzione industriale. Le nomine specifiche e i ruoli di governance saranno determinati dagli organi societari competenti dopo la chiusura dell’operazione e in linea con eventuali prescrizioni o impegni previsti dal “Golden Power”.

NUBURU ritiene che questa combinazione di credibilità nella consulenza di alto livello e di competenza gestionale sia fondamentale per il successo del piano: essa è volta a sostenere la continuità industriale italiana, a tutelare le informazioni sensibili e la proprietà intellettuale italiana, e a infondere nei clienti del settore della difesa e in quelli istituzionali la fiducia che la piattaforma possa essere realizzata con un’adeguata governance, sicurezza e disciplina operativa.

Aggiornamento sull’operazione Tekne e sul capitale circolante

NUBURU ha inoltre annunciato che, ai sensi del contratto di compravendita (SPA), NUBURU Defense ha erogato a Tekne un ulteriore importo di 1,0 milioni di euro a sostegno del capitale circolante, della continuità produttiva e di determinati ordini legati all’attuale quadro di cooperazione previsto dal Contratto di Rete. Questo importo aggiuntivo di 1,0 milioni di euro si aggiunge all’anticipo di 1,0 milioni di euro erogato alla firma dello SPA ed è destinato ad aiutare Tekne a far fronte alle esigenze di capitale circolante e a prepararsi alla chiusura dell’operazione a seguito dell’autorizzazione del Golden Power, qualora ottenuta, subordinatamente alle modalità e le limitazioni applicabili previste dallo SPA e dalla procedura del Golden Power.

Come già annunciato, lo SPA firmato definisce un percorso vincolante che consentirà a NUBURU di acquisire la partecipazione di maggioranza e il controllo di Tekne sulla base di una valutazione pre-money fissa di Tekne pari a 52 milioni di euro e di una struttura dell’operazione che comprende:

Aumento di capitale e conversione del finanziamento degli azionisti: conversione in capitale sociale di circa 17,692 milioni di euro di finanziamento degli azionisti, comprensivo del finanziamento esistente di 16,692 milioni di euro e dell’anticipo di 1,0 milioni di euro previsto dal contratto di compravendita, oltre a un conferimento in contanti fino a 12,0 milioni di euro nell’ambito di un aumento di capitale di 29,692 milioni di euro, subordinatamente alle modalità previste dallo SPA e a eventuali ulteriori adeguamenti del finanziamento intermedio.

conversione in capitale sociale di circa 17,692 milioni di euro di finanziamento degli azionisti, comprensivo del finanziamento esistente di 16,692 milioni di euro e dell’anticipo di 1,0 milioni di euro previsto dal contratto di compravendita, oltre a un conferimento in contanti fino a 12,0 milioni di euro nell’ambito di un aumento di capitale di 29,692 milioni di euro, subordinatamente alle modalità previste dallo SPA e a eventuali ulteriori adeguamenti del finanziamento intermedio. Acquisto di azioni: acquisto di ulteriori azioni per un valore di 5,2 milioni di euro dagli azionisti storici di Tekne, subordinato al completamento dell’aumento di capitale e ad altre fasi di chiusura.

acquisto di ulteriori azioni per un valore di 5,2 milioni di euro dagli azionisti storici di Tekne, subordinato al completamento dell’aumento di capitale e ad altre fasi di chiusura. Earn-out: un earn-out basato sui ricavi, pagabile agli azionisti storici di Tekne, pari al 5% dei ricavi annuali di Tekne, determinati secondo i principi contabili GAAP statunitensi, generati negli esercizi finanziari dal 2027 al 2036, con un limite massimo di 29,692 milioni di euro.

un earn-out basato sui ricavi, pagabile agli azionisti storici di Tekne, pari al 5% dei ricavi annuali di Tekne, determinati secondo i principi contabili GAAP statunitensi, generati negli esercizi finanziari dal 2027 al 2036, con un limite massimo di 29,692 milioni di euro. Obiettivo di partecipazione: al completamento dell’operazione, NUBURU dovrebbe detenere il 70% di Tekne, potenzialmente tramite una società veicolo italiana, consentendo la partecipazione di maggioranza e il potenziale consolidamento all’interno della piattaforma Difesa e Sicurezza di NUBURU.

NUBURU ritiene che questi impegni in materia di operazioni, capitale circolante, industria e interesse nazionale si rafforzino a vicenda: continuità della produzione italiana, nessuna delocalizzazione prevista, tutela del know-how strategico, gestione della proprietà intellettuale italiana, supervisione dedicata da parte di Golden Power e in tema di sicurezza, nonché la creazione di una piattaforma italiana in grado di servire l’Italia, la NATO e i mercati alleati.

Commento dell’Amministrazione

Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU , ha così commentato:

“Il Piano italiano per la difesa di NUBURU è un piano industriale e tecnologico rivoluzionario, incentrato sull’Italia che, a nostro avviso, può generare un valore significativo per il Paese, la NATO e i mercati alleati”.

“Il Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè e il Gen. Pietro Serino apportano al piano italiano una visione approfondita in ambito strategico, istituzionale, della difesa e dell’economia delle piattaforme. Insieme al team dirigenziale italiano previsto, sostengono il nostro obiettivo di costruire in Italia una piattaforma industriale caratterizzata da una governance rigorosa, da una proprietà intellettuale protetta e da un piano di attuazione credibile”.

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e CEO di Nuburu Defense LLC , ha aggiunto:

“L'idea fondamentale è che il software renda la piattaforma scalabile. Veicoli, sistemi EW/CEMA, moduli ottici, sensori e risorse di supporto generano un valore maggiore quando sono collegati a un livello software regolamentato che convalida i dati, supporta l'autorizzazione umana e crea registrazioni verificabili relative alle missioni e alla prontezza operativa. È questa la logica che riunisce le acquisizioni in un'unica piattaforma di difesa e sicurezza”.

Informazioni su Nuburu, Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l'azienda piattaforma integrata dual use per la difesa e la sicurezza di nuova generazione. NUBURU offre protezione coordinata da software e abilitata da hardware all'avanguardia e implementabile per la difesa e la sicurezza moderne, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale. NUBURU opera come piattaforma integrata di capacità modulari, ciascuna in grado di fornire valore operativo ed economico indipendente, trasformandosi collettivamente in una capacità completa di difesa e sicurezza, che comprende:

sistemi e prodotti proprietari basati su energia diretta e effetti non cinetici (dispositivi laser accecanti per la neutralizzazione dei sensori, sistemi laser di neutralizzazione non cinetica “soft-kill”, sistemi anti-drone (aerei, terrestri, marini e subacquei) e anti-FPV, nonché future capacità di neutralizzazione “hard-kill” basate su energia diretta);

guerra elettronica (comprese le attività di attacco e protezione informatica ed elettromagnetica (CEMA), le operazioni di disturbo e quelle volte al controllo dello spettro radio) e i programmi di mobilità della difesa;

software di analisi e orchestrazione assistito dall'intelligenza artificiale per la resilienza operativa, finalizzato al comando e controllo unificato, e soluzioni Software-as-a-Service; e

produzione avanzata e servizi mobili di produzione e assistenza sul campo.

NUBURU si concentra sul lancio commerciale dei propri prodotti e sistemi di punta e sulla creazione di un valore significativo per gli azionisti e gli stakeholder in generale. NUBURU intende raggiungere tale obiettivo continuando a rafforzare ulteriormente la propria attività e trasformando il proprio portafoglio di opportunità in crescita in ordini contrattuali, in una crescita sostenuta dei ricavi e in un'espansione per tutto il 2026 e nel lungo periodo.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il nostro sito web www.nuburu.net e seguirci su X https://x.com/nuburulasers .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia della piattaforma Defense & Security di NUBURU.

Per maggiori informazioni sulle nostre acquisizioni e Joint Venture:

Orbit: www.orbitopenplatform.com - NUBURU attualmente detiene una partecipazione pari a circa il 22,7% in Orbit e ha stipulato un accordo/percorso finalizzato all’acquisizione del 100% della società, subordinatamente alle condizioni contrattuali, alle approvazioni societarie e alle autorizzazioni applicabili. Orbit fornisce software per la resilienza operativa, intelligence sui rischi, integrazione dei dati, orchestrazione dei flussi di lavoro, verificabilità e supporto decisionale. All’interno della piattaforma NUBURU Defense & Security, Orbit dovrebbe fungere da livello di comando, convalida, raccolta delle prove e integrazione delle API che collega sensori, veicoli, sistemi EW/CEMA, moduli ottici, flussi di lavoro di manutenzione e sistemi di terze parti autorizzati, integrando, anziché sostituendo, i sistemi C2 tattici e quelli classificati.

www.orbitopenplatform.com - NUBURU attualmente detiene una partecipazione pari a circa il 22,7% in Orbit e ha stipulato un accordo/percorso finalizzato all’acquisizione del 100% della società, subordinatamente alle condizioni contrattuali, alle approvazioni societarie e alle autorizzazioni applicabili. Orbit fornisce software per la resilienza operativa, intelligence sui rischi, integrazione dei dati, orchestrazione dei flussi di lavoro, verificabilità e supporto decisionale. All’interno della piattaforma NUBURU Defense & Security, Orbit dovrebbe fungere da livello di comando, convalida, raccolta delle prove e integrazione delle API che collega sensori, veicoli, sistemi EW/CEMA, moduli ottici, flussi di lavoro di manutenzione e sistemi di terze parti autorizzati, integrando, anziché sostituendo, i sistemi C2 tattici e quelli classificati. Tekne S.p.A.: TEKNE S.p.A. | SPECIAL VEHICLES & ELECTRONICS - Tekne vanta una solida base di clienti nei settori pubblico, della difesa e della sicurezza e, una volta completata l'operazione proposta, dovrebbe diventare una piattaforma industriale e di guerra elettronica italiana di spicco nell'ambito della strategia di NUBURU nel settore della difesa e della sicurezza.

TEKNE S.p.A. | SPECIAL VEHICLES & ELECTRONICS - Tekne vanta una solida base di clienti nei settori pubblico, della difesa e della sicurezza e, una volta completata l'operazione proposta, dovrebbe diventare una piattaforma industriale e di guerra elettronica italiana di spicco nell'ambito della strategia di NUBURU nel settore della difesa e della sicurezza. SunCubes S.r.l.: SunCubes è un’azienda italiana del settore deep-tech legata all’ecosistema del Politecnico di Milano e specializzata nella trasmissione di energia laser e nelle comunicazioni ottiche. Il percorso preliminare di investimento di minoranza da parte di NUBURU Defense rimane soggetto a due diligence, all’approvazione di Golden Power e ad altre autorizzazioni necessarie.

SunCubes è un’azienda italiana del settore deep-tech legata all’ecosistema del Politecnico di Milano e specializzata nella trasmissione di energia laser e nelle comunicazioni ottiche. Il percorso preliminare di investimento di minoranza da parte di NUBURU Defense rimane soggetto a due diligence, all’approvazione di Golden Power e ad altre autorizzazioni necessarie. Maddox Defense Incorporated Joint Venture: NUBURU, tramite Nuburu Defense, ha annunciato in precedenza un accordo di joint venture con Maddox Defense Incorporated. Maddox è un'azienda manifatturiera nel settore della difesa con sede negli USA che si concentra su capacità di produzione avanzate a sostegno di sistemi senza equipaggio, componenti fondamentali per le missioni e iniziative di modernizzazione nel settore della difesa. L'attuale Maddox JV e qualsiasi piattaforma futura U.S. NUBURU Defense & Security saranno esterne all’indicatore di fatturato del Piano italiano per la difesa di NUBURU descritto nel presente comunicato stampa.

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali. Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata e ampliata di NUBURU, posizionando simultaneamente la tecnologia per le applicazioni a doppio uso industriali e della difesa.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene alcune “dichiarazioni previsionali” ai sensi dello United States Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27A del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act statunitense del 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non costituiscono fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali, identificabili da termini come “potrebbe”, “dovrebbe”, “prevedere”, “intendere”, “sarà”, “stimare”, “anticipare”, “credere”, “predire”, “pianificare”, “cercare”, “obiettivi”, “progetti”, “potrà”, “forse”, “continuare”, “previsione”, o le relative forme negative o varianti.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni relative all’operazione proposta con Tekne; alla notifica presentata nell’ambito della procedura Golden Power e alle tempistiche, al processo e all’esito attesi della revisione da parte del Governo italiano; a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti, sospensioni, prescrizioni, condizioni, impegni o altre azioni da parte delle autorità competenti; alla prevista struttura proprietaria e di controllo di Tekne, nonché al suo eventuale consolidamento e trattamento contabile; al Piano italiano per la difesa di NUBURU; al ruolo, alle capacità, al percorso di integrazione e al potenziale valore commerciale di Orbit; alla metrica dei ricavi del Piano italiano per la difesa di NUBURU, inclusa la previsione di circa 336,3 milioni di dollari USA di ricavi lordi cumulati per il periodo 2026-2029, agli importi annui previsti e all’esclusione dei ricavi al di fuori del perimetro del Piano italiano per la difesa di NUBURU, comprese eventuali iniziative go-to-market negli Stati Uniti, l’attuale joint venture Maddox e qualsiasi futura offerta della piattaforma NUBURU Defense & Security negli Stati Uniti; alle condizioni economiche attese dell’operazione, all’impiego del capitale, ai termini e alle tempistiche degli earn-out; al piano industriale di Tekne, al valore della produzione previsto, ai ricavi attesi e alle relative ipotesi contabili; all’esposizione economica stimata di NUBURU rispetto agli importi prospettici; all’EBITDA, al portafoglio ordini (backlog), ai nuovi ordini, alla domanda dei clienti, all’incremento della capacità produttiva, al fabbisogno di capitale circolante, alle ipotesi di finanziamento e ai fattori di crescita; al piano industriale previsto, all’integrazione, alla strategia di piattaforma, alle sinergie, all’orchestrazione software, ai pacchetti missione e all’adozione da parte dei clienti; alle aspettative relative a Orbit, Lyocon, SunCubes, Maddox, MAMC, Bolla Tattica, CEMA/EW, sistemi di contrasto ai droni (Counter-UAS), tecnologie di power beaming, comunicazioni subacquee e tecnologie correlate; alla prevista struttura manageriale italiana e ai ruoli consultivi; al possibile ulteriore supporto al capitale circolante, incluso l’ulteriore contributo di 1,0 milione di euro descritto nel presente documento; alle prospettive in materia di occupazione, investimenti in capitale (CapEx), proprietà intellettuale, presenza industriale e interesse nazionale; nonché alla capacità di NUBURU di rafforzare la propria attività, soddisfare i requisiti di quotazione, raccogliere capitali, realizzare acquisizioni e joint venture, ottenere le necessarie autorizzazioni e trasformare il proprio portafoglio di opportunità in ordini contrattuali effettivi.

Le presenti dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato ottenimento dell’autorizzazione Golden Power o di altre autorizzazioni necessarie, l’imposizione di condizioni o prescrizioni, il mancato perfezionamento dell’operazione con Tekne o di altre acquisizioni e investimenti, modifiche nei criteri di trattamento contabile o nelle determinazioni di consolidamento, il mancato raggiungimento dei ricavi, EBITDA, flussi di cassa o obiettivi occupazionali previsti, ritardi o cancellazioni negli approvvigionamenti da parte dei clienti, il mancato ottenimento degli ordini attesi, ritardi produttivi, vincoli di capitale circolante, interruzioni della catena di approvvigionamento, criticità di integrazione, incapacità di assumere o trattenere personale chiave, restrizioni in materia di controllo delle esportazioni, importazioni, sicurezza, cybersicurezza, safety o regolamentazioni, rischi relativi alla proprietà intellettuale, variazioni nei bilanci o nelle priorità della difesa, condizioni dei mercati dei capitali, fluttuazioni dei tassi di cambio, potenziale diluizione, vincoli di liquidità, rischi di conformità al NYSE American, nonché altri rischi descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la Securities and Exchange Commission. NUBURU non assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla legge.

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