NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) (“NUBURU” o la “Società”), una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego” – il cui focus è su effetti non cinetici e tecnologie a energia diretta, guerra elettronica e programmi di mobilità per la difesa, sistemi di difesa orchestrati tramite software e produzione avanzata – oggi ha presentato un aggiornamento sulla pipeline commerciale delle sue attività nel settore della fotonica e dei laser, incentrate su Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) e sostenute dalla collaborazione strategica della Società con SunCubes S.r.l. (“SunCubes”). Nel presente comunicato NUBURU si riferisce a queste attività come la “linea commerciale LaserTech”. Il management ritiene che l’attività commerciale rispecchiata nell’attuale tracker dimostri una crescente adozione da parte del mercato delle tecnologie a laser blu NUBURU e supporti la continua esecuzione della strategia della piattaforma di difesa e sicurezza della Società.

Nel quadro del modello operativo basato sulla piattaforma NUBURU, Lyocon viene posizionata come la Photonics & Laser Factory (“Fabbrica laser e fotonica”) della piattaforma di difesa e sicurezza NUBURU: la base industriale e d’ingegneria per la progettazione di sorgenti laser, sistemi ottici, elettronica, assemblaggio di moduli, integrazione, collaudo e industrializzazione per applicazioni industriali e di sistemi autonomi. Il modello è concepito per consentire a ciascuna fabbrica operativa di generare autonomamente prodotti e ricavi, mentre contribuisce con moduli riutilizzabili a pacchetti di missione integrati e studiati per il cliente, in conformità con le norme di legge.

Al 30 giugno 2026 il tracker per la linea commerciale LaserTech, che riflette l’attività commerciale originata da Lyocon, include un preventivo per il cliente di circa 2,2 milioni di dollari, in fase di valutazione, per una piattaforma integrata a laser blu di nuova generazione pensata per rover terrestri autonomi. Il preventivo non costituisce un ordine firmato, un contratto, un portafoglio ordini o ricavi riconosciuti, e rimane soggetto all’approvazione finale del cliente, all’accordo tecnico e commerciale, alla pianificazione delle consegne e ai requisiti normativi applicabili. In caso di assegnazione del contratto, il tracker presuppone che l’opportunità verrebbe scaglionata tra il quarto trimestre del 2026 e il primo trimestre del 2027.

Pipeline commerciale: visibilità di 1,07 milioni di dollari e scenario ottimale fino a 2,16 milioni di dollari per il 2026

NUBURU sta aggiornando il mercato descritto nel tracker commerciale, non ancora sottoposto a revisione contabile, della linea commerciale LaserTech al 30 giugno 2026. Salvo diversa indicazione, gli importi denominati in euro sono stati convertiti in dollari statunitensi per comodità utilizzando un tasso di cambio di riferimento euro-dollaro di 1,1591. Il tracker consiste di dati gestionali risultanti dalle scritture contabili locali e da dati contabili statutari/GAAP locali; non è stato sottoposto a revisioni, audit, consolidamento o conversione/riconciliazione con i principi contabili generalmente accettati (GAAP) degli Stati Uniti.

Visibilità di base per il 2026: circa 1,02 milioni di dollari, che salgono a circa 1,07 milioni di dollari includendo la consulenza pianificata al livello massimo attualmente rispecchiato nel tracker.

Scenario ottimale nel tracker per il 2026: fino a circa 2,16 milioni di dollari se i preventivi in fase di valutazione saranno assegnati e la relativa quota per il 2026 sarà consegnata, consolidata e riconosciuta nel periodo previsto.

Preventivi in fase di valutazione: circa 2,39 milioni di dollari complessivi, inclusa l’opportunità relativa ai rover autonomi da circa 2,2 milioni di dollari. I preventivi non sono ordini firmati e potrebbero non convertirsi.

NUBURU ritiene che queste cifre dimostrino una crescente trazione commerciale all’interno della propria Fabbrica laser e fotonica e gettino le basi per una solida crescita man mano che i preventivi dei clienti avanzano verso possibili ordini e implementazioni, preservando al contempo una chiara distinzione tra la visibilità attuale e il potenziale rialzo. Con questo aggiornamento la Società non fornisce una nuova guidance sui ricavi consolidati.

Configurazione proposta per il rover a laser blu di nuova generazione

La proposta attuale del cliente prevede dieci moduli a laser blu da 125 watt installati su ciascun rover, per una potenza laser totale proposta di 1,25 kW per veicolo. Il rover è un veicolo terrestre autonomo (UGV) sviluppato dal cliente, che integra i moduli a laser blu della Fabbrica laser e fotonica.

La configurazione è in fase di sviluppo come piattaforma di seconda generazione orientata alle esigenze del cliente, basata in parte su prodotti già consegnati al cliente stesso e su una relazione commerciale continuativa in essere tra Lyocon e il cliente fin dal 2025.

L’ambito di impiego proposto include l’integrazione specifica per il cliente e miglioramenti del prodotto volti ad appoggiare un’implementazione industriale ripetibile. NUBURU ritiene che l’opportunità dimostri come la propria Fabbrica laser e fotonica possa evolversi dalla fornitura di singole unità laser alla consegna di sottosistemi laser realizzati per piattaforme autonome, creando opportunità per implementazioni commerciali più ampie e integrate, previa approvazione del cliente, convalida e un ordine definitivo.

Il preventivo è attualmente incentrato sull’ambito delle attività Lyocon riguardanti laser e fotonica. Qualsiasi futura integrazione del software Orbit, delle tecnologie relative all’energia ottica o al controllo del fascio SunCubes, degli asset per la mobilità Tekne o di altri moduli della piattaforma NUBURU richiederebbe requisiti separati da parte del cliente, convalida tecnica, ambito contrattuale e approvazioni pertinenti.

Creare la piattaforma di difesa e sicurezza NUBURU tramite fabbriche tecnologiche specializzate

La strategia di acquisizione e partnership NUBURU è finalizzata a creare un sistema operativo integrato anziché un portafoglio di asset disconnessi. La Società definisce questo approccio come un modello a fabbriche tecnologiche: ogni fabbrica possiede un dominio tecnico definito ed è responsabile dell’esecuzione, mentre NUBURU coordina l’architettura della piattaforma e la road map, la commercializzazione, la strategia commerciale governance-rischio-conformità e l’integrazione studiata per il cliente.

Lyocon – Fabbrica laser e fotonica: NUBURU ha completato l’acquisizione di Lyocon nel gennaio 2026. Lyocon è destinata a fornire sorgenti laser, sistemi ottici, elettronica, integrazione fotonica, ingegneria dei moduli, test, convalida e industrializzazione per applicazioni industriali, applicazioni non cinetiche, per sistemi autonomi e di energia ottica.

Orbit – Fabbrica di software e orchestrazione: dopo il cambio di controllo attuato a gennaio 2026, NUBURU consolida le attività di Orbit mentre detiene una quota azionaria di circa il 22% e persegue l’iter contrattuale verso la piena proprietà entro la fine dell’anno. Orbit è destinata a fornire orchestrazione dei flussi di lavoro, integrazione dei dati, convalida, autorizzazione umana, evidenze pronte per l’audit e connettività API regolamentata.

Joint venture Maddox – Fabbrica di mantenimento e produzione distribuibile: la joint venture statunitense è destinata a sviluppare capacità di produzione additiva mobile e di mantenimento sul campo per componenti cruciali e supporto a sistemi autonomi, fatta salva l’esecuzione del programma e i controlli applicabili. Ai sensi dei requisiti ITAR, si prevede che i risultati della joint venture saranno utilizzati anche in Italia per servire il mercato NATO di riferimento.

Tekne – Fabbrica di mobilità per la difesa, EW/CEMA e integrazione di sistemi: fatto salvo il completamento della proposta di acquisizione del 70%, l’autorizzazione Golden Power e altre condizioni di chiusura, si prevede che Tekne fornirà veicoli speciali, sistemi di guerra elettronica (EW) e attività cibernetiche ed elettromagnetiche (CEMA), capacità produttive su scala industriale e integrazione di vettori hardware.

SunCubes – Livello tecnologico per l’energia ottica e il controllo del fascio: SunCubes è un partner tecnologico strategico e un potenziale investimento di minoranza, non una fabbrica attualmente di proprietà NUBURU. Subordinatamente ad accordi definitivi e approvazioni, si prevede che SunCubes contribuirà con tecnologie di direzione del fascio, puntamento, tracciamento, sicurezza e gestione dell’energia ottica.

Le denominazioni delle fabbriche e la designazione “linea commerciale LaserTech” descrivono il modello operativo e commerciale strategico NUBURU e non stabiliscono né annunciano nuovi segmenti rendicontabili. Nel Modulo 10-Q per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2026, NUBURU ha dichiarato un segmento rendicontabile e ha reso noto che l’integrazione delle attività rilevate è in corso.

Percorso di crescita adiacente: autonomia subacquea ed energia ottica

Lo stesso modello di fabbrica fotonica è destinato a supportare le applicazioni emergenti ottiche a laser blu-verde e in ambito subacqueo. Nel quadro della collaborazione tra NUBURU e SunCubes, si prevede che Lyocon supporterà la progettazione del livello tecnologico basato su laser blu per la potenziale integrazione nella piattaforma di alimentazione wireless subacquea SunCubes DEEP LIGHT, subordinatamente ad accordi definitivi, convalida tecnica, requisiti del cliente e approvazioni normative.

A fini di inquadramento del mercato, il precedente aggiornamento della strategia laser NUBURU citava stime indipendenti pari a circa 4,64 miliardi di dollari per il mercato dei veicoli subacquei autonomi entro il 2030 e circa 4,3 miliardi di dollari per il mercato delle comunicazioni wireless subacquee entro il 2030. NUBURU ha combinato tali stime in un mercato totale disponibile (TAM) illustrativo per il 2030 di circa 8,9 miliardi di dollari, un SAM (mercato disponibile utilizzabile) illustrativo di circa 4,3 miliardi di dollari e una sensibilità del mercato accessibile ottenibile (SOM) illustrativa compresa tra circa 20 e 90 milioni di dollari. Queste cifre sono esclusivamente indicatori delle dimensioni del mercato e non costituiscono previsioni o guidance sui ricavi.

Il baseline del NYSE Business & Compliance Plan NUBURU e il potenziale di rialzo nel settore difesa

A fini di confronto, NUBURU fa riferimento al proprio NYSE Business & Compliance Plan, vale a dire il piano aziendale e le relative proiezioni finanziarie preparati dalla Società, presentati al NYSE Regulation e successivamente aggiornati, per illustrare le iniziative e il percorso finanziario attraverso cui NUBURU intende rientrare nei parametri di conformità con gli standard di quotazione continua del NYSE American relativi al patrimonio netto minimo degli azionisti.

Il piano iniziale è stato presentato il 29 maggio 2025 in risposta alla notifica del NYSE American del 29 aprile 2025 sul patrimonio netto degli azionisti. Il NYSE American ha accettato il piano il 22 luglio 2025 e ha concesso un periodo di conformità fino al 29 ottobre 2026. Il piano non è stato redatto dal NYSE American e la sua accettazione non costituisce un’approvazione o un avallo delle proiezioni della Società da parte del NYSE American. La linea di ricavi della tecnologia laser prevista dal piano è di circa 967.000 dollari nel 2026, 2,03 milioni di dollari nel 2027, 3,33 milioni di dollari nel 2028 e 4,34 milioni di dollari nel 2029. NUBURU ritiene che l’attuale tracker della linea commerciale LaserTech dimostri progressi significativi verso gli obiettivi di ricavi per il 2026 delineati nel NYSE Business & Compliance Plan della Società, mentre evidenzia ulteriori opportunità commerciali non originariamente rispecchiate in tali proiezioni.

NUBURU ritiene inoltre che questo baseline sia stato creato sulla base dei dati originari Lyocon autonomi, i quali non riflettevano appieno le opportunità nel settore difesa che stanno ora diventando più evidenti grazie alla strategia NUBURU – sistemi di difesa ottica contro i droni, applicazioni per rover autonomi e piattaforme senza equipaggio, potenziali applicazioni di armi laser ed energia ottica, autonomia subacquea e pacchetti di missione regolati dal software Orbit. Tali opportunità potranno generare un potenziale di rialzo solo se si trasformeranno in programmi del cliente convalidati e se saranno contrattualizzate, consegnate e riconosciute in conformità ai GAAP degli Stati Uniti.

Tutte le metriche relative a tracker, preventivi e piani originati da Lyocon o da altri dati operativi locali sono state preparate su base gestionale o secondo i principi contabili locali/statutari. Rimangono subordinate alla conversione dei preventivi in ordini dei clienti, alla convalida tecnica, al completamento delle transazioni, al consolidamento, alle analisi di contabilizzazione delle acquisizioni e di eliminazione delle partite infragruppo, alla conversione e riconciliazione dai principi contabili locali a quelli statunitensi, a procedure di audit o revisione, all’analisi del riconoscimento dei ricavi, agli effetti valutari, ai controlli sulle esportazioni, alle approvazioni normative e ad altre ipotesi.

Commenti del management

Dario Barisoni, Co-Ceo NUBURU, Ceo NUBURU Defense LLC e Presidente Lyocon:

“La configurazione proposta per il rover è un esempio pratico della nostra strategia “dalla fabbrica alla piattaforma”: dieci moduli a laser blu da 125 watt e 1,25 kW di potenza laser installata per veicolo, realizzati sulla base della piattaforma autonoma di un cliente. Lyocon ha la responsabilità dell’esecuzione dei sistemi laser. La più ampia piattaforma NUBURU aggiungerà governance software, controllo del fascio, mobilità e mantenimento per la nostra clientela. Riteniamo che opportunità come questa dimostrino una crescente domanda da parte dei clienti per i sistemi autonomi a laser blu e convalidino ulteriormente il potenziale commerciale della nostra linea commerciale LaserTech”.

Paola Zanzola, Direttrice esecutiva Lyocon:

“Il focus di Lyocon è sul trasformare il know-how nella fotonica in sistemi integrati e moduli affidabili e producibili su scala industriale. Il tracker commerciale riflette una base operativa per il 2026, mentre la proposta relativa al rover dimostra come le nostre capacità di ingegneria, elettronica, integrazione di sistemi ottici e collaudo possano supportare un programma più ampio di piattaforme autonome qualora il cliente decida di procedere”.

Nessuna guidance; tracker basato su principi contabili locali soggetto a conversione nei GAAP Usa e audit

Tutte le informazioni sulla pipeline commerciale contenute nel presente comunicato sono informazioni gestionali non ancora sottoposte a revisione contabile e vengono presentate esclusivamente come contesto di mercato. I dati relativi al tracker e al piano Lyocon derivano da scritture gestionali o basate su principi contabili locali/statutari, convertiti in dollari statunitensi per comodità, e non sono stati sottoposti a revisione, audit, consolidamento o conversione/riconciliazione con i GAAP degli Stati Uniti. I preventivi in fase di valutazione, incluso il preventivo per il rover da circa 2,2 milioni di dollari, non costituiscono ordini d’acquisto, contratti firmati, portafoglio ordini o ricavi riconosciuti. Le denominazioni delle fabbriche strategiche e la designazione “linea commerciale LaserTech” sono descrizioni operative e non costituiscono nuovi segmenti di rendicontazione finanziaria o guidance per gli stessi. Il NYSE Business & Compliance Plan NUBURU è stato redatto ai fini della conformità alla quotazione in borsa; le sue proiezioni non costituiscono una guidance consolidata attuale e l’accettazione del piano da parte del NYSE American non costituisce un’approvazione o un avallo di tali proiezioni.

La capacità della Società di convertire i preventivi in ordini e ricavi dipenderà dalle decisioni dei clienti, dalla convalida tecnica, da contratti definitivi, dalla consegna, dall’accettazione, dalla fatturazione, dalle approvazioni normative e sul controllo delle esportazioni, dalla disponibilità di capitale circolante, dalla performance della catena di fornitura, dall’analisi del riconoscimento dei ricavi secondo i principi GAAP Usa e da altri fattori. I risultati effettivi potrebbero differire in misura sostanziale dalle proiezioni contenute nel NYSE Business & Compliance Plan NUBURU, dall’attuale tracker, dallo scenario ottimale contemplato da quest’ultimo, dal quadro di riferimento per le dimensioni del mercato e dalle altre metriche descritte nel presente comunicato.

Informazioni su Nuburu, Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è la piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego”. Offre soluzioni di protezione avanzate, distribuibili, orchestrate via software e abilitate dall’hardware per i moderni mercati della difesa e della sicurezza, delle infrastrutture cruciali e della resilienza digitale. NUBURU organizza la propria strategia sulla base di fabbriche tecnologiche specializzate e livelli di integrazione in grado di fornire un valore autonomo e di combinarsi in pacchetti di missione pensati per il cliente:

sistemi e prodotti per effetti non cinetici ed energia diretta – deterrenza ottica, sistemi anti-drone e le future capacità ad energia diretta;

programmi di guerra elettronica, attività cibernetiche ed elettromagnetiche, operazioni relative allo spettro e mobilità per la difesa;

software per la resilienza operativa, orchestrazione dei flussi di lavoro, integrazione dei dati, supporto alle decisioni, verificabilità contabile e API regolamentate;

produzione avanzata, produzione distribuibile, mantenimento sul campo e integrazione di vettori hardware.

Il focus di NUBURU è sul lancio commerciale dei propri prodotti e sistemi e sulla conversione della propria pipeline di opportunità in ordini contrattuali e in una crescita sostenibile dei ricavi. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.nuburu.net e seguire NUBURU su X all’indirizzo https://x.com/nuburulasers .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Società controllata di NUBURU, Nuburu Defense fornisce soluzioni avanzate distribuibili, sistemi e prodotti per i settori della difesa e della sicurezza, delle infrastrutture cruciali e della resilienza digitale, supportando la strategia della piattaforma di difesa e sicurezza NUBURU.

Informazioni su Lyocon S.r.l.

NUBURU detiene, tramite Nuburu Subsidiary, Inc., l’intera proprietà di Lyocon S.r.l., un’impresa italiana di ingegneria laser e fotonica specializzata in sorgenti laser avanzate, ottica, elettronica, piattaforme laser personalizzate, integrazione di sistemi e collaudo. Lyocon opera da base industriale per il business riattivato e ampliato del laser blu NUBURU e viene posizionata come la Fabbrica laser e fotonica nell’ambito del modello operativo della piattaforma di difesa e sicurezza NUBURU.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene determinate “dichiarazioni previsionali” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995, della Sezione 27A del Securities Act del 1933 e successivi emendamenti, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successivi emendamenti. Tutte le dichiarazioni che non siano fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali, identificabili da termini quali “potere”, “dovere”, “aspettarsi”, “intendere”, “volere”, “stimare”, “anticipare”, “ritenere”, “prevedere”, “pianificare”, “ricercare”, “porsi come obiettivo”, “proiettare”, “potrebbe”, “continuare”, “prefigurare”, o dai loro contrari o varianti.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni riguardanti il preventivo per il rover di circa 2,2 milioni di dollari e la sua potenziale conversione, tempistica, configurazione, consegna e riconoscimento dei ricavi; la proposta di architettura a dieci moduli e 1,25 kW per rover; il tracker commerciale, la visibilità dei ricavi e i preventivi Lyocon; il NYSE Business & Compliance Plan NUBURU, le iniziative da esso contemplate, la capacità della Società di rientrare nei parametri di conformità con gli standard di quotazione continua del NYSE American e il potenziale di rialzo nel settore della difesa; la conversione dei dati gestionali o basati su principi contabili locali/statutari in GAAP degli Stati Uniti; il modello a fabbriche tecnologiche NUBURU e i ruoli svolti da Lyocon, Orbit, Maddox, Tekne e SunCubes; la rivalutazione dei segmenti operativi e rendicontabili; la potenziale acquisizione delle quote rimanenti di Orbit; la proposta di transazione con Tekne e la procedura Golden Power; il rapporto con SunCubes, il percorso di investimento, le attività di controllo del fascio, trasmissione di energia ottica e DEEP LIGHT; l’autonomia subacquea e le ipotesi di dimensionamento del mercato; e infine la capacità di NUBURU di integrare, commercializzare e industrializzare i pacchetti di missione della piattaforma.

Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in misura sostanziale, tra cui: il rifiuto, il ritardo, la cancellazione o la modifica dei preventivi da parte dei clienti; la mancata stipula di contratti definitivi; il mancato superamento della convalida tecnica o dell’accettazione; modifiche alla configurazione proposta per il rover; ritardi nella produzione o nella catena di fornitura; vincoli sul capitale circolante; differenze tra le informazioni gestionali o locali/statutarie e i principi GAAP degli Stati Uniti; rettifiche derivanti da audit o revisioni contabili; effetti dei tassi di cambio; rettifiche legate alla contabilizzazione delle acquisizioni, al consolidamento e alle eliminazioni infragruppo; la tempistica del riconoscimento dei ricavi; il mancato completamento di acquisizioni, investimenti o piani di integrazione; variazioni nel controllo societario o nelle conclusioni relative all’informativa di settore; il mancato ottenimento dell’autorizzazione Golden Power, delle autorizzazioni per il controllo delle esportazioni, per il “duplice impiego”, la sicurezza, la cybersecurity o di altre approvazioni; l’incapacità di realizzare le sinergie previste; modifiche nei budget della difesa o nelle priorità di approvvigionamento; le condizioni dei mercati dei capitali; l’incapacità di attuare le iniziative previste dal NYSE Business & Compliance Plan NUBURU o di ripristinare la conformità con gli standard applicabili di quotazione alla borsa valori entro il periodo previsto; nonché altri rischi dettagliati nei documenti presentati dalla Società alla SEC, inclusi i più recenti Moduli 10-K e 10-Q. I lettori non dovrebbero fare indebito affidamento su tali dichiarazioni, che esprimono pareri validi solo alla data in cui vengono rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornarle o revisionarle, salvo quanto richiesto dalla legge.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari.

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