NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU – la “Società”), azienda di nuova generazione attiva nel settore della difesa e della sicurezza dotata di una piattaforma a doppio scopo integrata di difesa e sicurezza focalizzata su effetti non cinetici, tecnologie a energia diretta, guerra elettronica e programmi di mobilità della difesa, sistemi militari orchestrati via software e produzione all'avanguardia, oggi ha annunciato che la sua controllata operativa Orbit S.r.l. (“Orbit”) si è assicurata ordini complessivi per un totale di 240.000 dollari da un operatore dell'infrastruttura nazionale di telecomunicazioni di primo livello, generando al contempo circa 825.000 dollari di ulteriore visibilità della pipeline commerciale in vari settori di infrastruttura critica.

La combinazione di ordine e visibilità della pipeline sottolineano la crescente adozione commerciale della piattaforma di resilienza operativa di Orbit e convalidano ulteriormente la strategia di NUBURU di realizzare attività integrate di difesa, sicurezza ed ecosistema di infrastruttura critica attraverso acquisizioni mirate, investimenti strategici e integrazione della piattaforma.

Il cliente gestisce una delle più grandi piattaforme di infrastrutture di telecomunicazioni fisse nel mercato nazionale italiano, che supporta milioni di utenti finali attraverso una presenza di rete nazionale e ha un ruolo critico per la connettività in ambienti commerciali e istituzionali.

Gli ordini complessivi coprono il New Cybersecurity Framework di Orbit e relativi servizi, compresa la manutenzione del software, la licenza del diritto all'uso e il supporto alla migrazione al cloud Azure nel 2026 e nel primo semestre 2027. L'ordine, del valore di circa 240.000 dollari, rappresenta l'importo fatturabile dell'ordine di acquisto dei clienti; la tempistica e l'importo del riconoscimento dei ricavi nel bilancio consolidato di NUBURU saranno determinati secondo i GAAP statunitensi (Generally Accepted Accounting Principles), compreso il consolidamento rilevante, la conversione in valute estere e altre considerazioni contabili.

Orbit continua a convalidare la strategia della piattaforma integrata di NUBURU

Negli ultimi mesi, NUBURU ha eseguito una deliberata strategia per costruire una piattaforma integrata di difesa, sicurezza e infrastruttura critica attraverso acquisizioni mirate, investimenti strategici e collaborazioni tecnologiche. La continua trazione commerciale di Orbit offre l'ulteriore convalida di questo approccio, dimostrando la crescente domanda di resilienza operativa basata sul software, consapevolezza situazionale e soluzioni di supporto decisionale in ambienti infrastrutturali sempre più complessi.

L'amministrazione ritiene che le piattaforme di orchestrazione basate sul software in grado di integrare dati informatici, operativi, infrastrutturali e di sicurezza in un ambiente di comando unificato diventeranno sempre più importanti, man mano che i governi, le organizzazioni per la difesa, i servizi pubblici, gli operatori di telecomunicazioni e i clienti aziendali si trovano ad affrontare una crescente complessità operativa e scenari di minaccia in costante evoluzione.

La distribuzione è strutturata come un punto di ingresso scalabile nell'ambiente operativo del cliente e offre la visibilità degli ordini confermata per il 2026 e la prima metà del 2027.

Ampliamento della pipeline commerciale nei mercati di infrastrutture critiche

A parte, le offerte commerciali emesse ad oggi nell'attuale pipeline di Orbit supportano circa 825.000 dollari in ulteriori visibilità di nuovi ordini in account di infrastruttura critica e mission-critical, comprese telecomunicazioni, infrastrutture finanziarie, reti di trasporto, organizzazioni del settore pubblico, applicazioni di difesa e doppio uso, operatori industriali e fornitori di servizi pubblici.

Questa visibilità non rappresenta ricavi, fatturato o ordini arretrati confermati prima dell'accettazione e dell'evasione degli ordini definitivi dei clienti.

Proprietà di Orbit e percorso di completa acquisizione

NUBURU, attraverso Nuburu Defense LLC (“Nuburu Defense”), attualmente detiene una partecipazione in Orbit pari a circa il 22,7%, con diritti di governance che supportano l'allineamento strategico e operativo.

A seguito della recente approvazione degli azionisti che autorizza l'emissione di titoli per completare l'operazione, la Società prevede di finalizzare l'acquisizione del 100% di Orbit entro la fine dell'anno.

La totale acquisizione è destinata a rafforzare ulteriormente la capacità di NUBURU di integrare Orbit come livello software di comando e orchestrazione della sua piattaforma, catturare il pieno valore economico di crescita e accelerare la commercializzazione nei mercati della difesa e delle infrastrutture civili di importanza critica.

Commento della Direzione

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e CEO di Nuburu Defense , commented:

“Questi ordini cumulativi convalidano ulteriormente la tecnologia di Orbit e consolidano la nostra convinzione che la resilienza operativa e le piattaforme di comando su base software rappresentano significative opportunità a lungo termine nei mercati civile e della difesa.

“Gli operatori che gestiscono infrastrutture mission-critical, su vasta scala, devono sempre più spesso affrontare rischi complessi e multi-dominio attraverso strutture unificate e basate su software. Orbit consente l'orchestrazione in tempo reale attraverso livelli di prevenzione, rilevamento e risposta e la portata confermata del 2026 e della prima metà del 2027 offre una solida base dalla quale avviare una più ampia espansione del mercato delle infrastrutture critiche.

“Mentre continua il nostro progresso verso la piena acquisizione di Orbit, riteniamo che la piattaforma possa servire da base software fondamentale a sostegno della più ampia espansione della strategia Defense & Security di NUBURU. La visibilità dell'offerta commerciale alla quale assistiamo tra i clienti mission-critical dimostra ulteriormente la scalabilità e la forza commerciale del nostro modello”.

Espansione della domanda di resilienza operativa

Gli operatori di infrastrutture su scala nazionale, soprattutto nelle telecomunicazioni, stanno attraversando un cambiamento strutturale verso architetture di resilienza definite dal software, che integrano:

Monitoraggio avanzato di asset critici e interdipendenze;

Modellazione degli scenari e simulazione dei rischi;

Processi automatizzati per la risposta agli eventi e la continuità operativa; e

Allineamento con standard di resilienza e operatività in costante evoluzione.

Queste dinamiche si basano sulla crescente complessità delle infrastrutture e la sempre maggiore esigenza di garantire la disponibilità continua dei servizi in ambienti sensibili in termini di sicurezza.

Posizionamento nella strategia della piattaforma di NUBURU

Orbit rappresenta il livello di comando del software e di orchestrazione della piattaforma modulare, fondamentale di NUBURU, non un semplice pannello di comando, che consente:

Il coordinamento di infrastrutture operative multi-dominio, informatiche e di catene di approvvigionamento in un ambiente di comando pronto per le decisioni; e

l'integrazione futura con sistemi non cinetici a energia diretta;

la distribuzione in casi d'uso in ambito di difesa, doppio uso e infrastrutture civili di tipo critico.

Questo approccio supporta l'evoluzione di NUBURU verso un'architettura di piattaforma unificata con moduli scalabili, che offre ai clienti un singolo punto di accesso a capacità di comando, resilienza e difesa su base software.

Informazioni su Nuburu, Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l'azienda piattaforma integrata dual use per la difesa e la sicurezza di nuova generazione. NUBURU offre protezione coordinata da software e abilitata da hardware all'avanguardia e implementabile per la difesa e la sicurezza moderne, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale. NUBURU opera come piattaforma integrata di capacità modulari, ciascuna in grado di fornire valore operativo ed economico indipendente, trasformandosi collettivamente in una capacità completa di difesa e sicurezza, che comprende:

Sistemi e prodotti proprietari di effetti a energia diretta e non cinetici (dazzler laser per la neutralizzazione dei sensori, laser soft-kill per la neutralizzazione non cinetica, anti-droni (aereo, terrestri, marini, sottomarini) e sistemi anti-FPV e capacità future hard-kill a energia diretta);

guerra elettronica (comprese attività di attacco e protezione a livello informatico ed elettromagnetico (CEMA), jamming, operazioni di spectrum dominance) e programmi di mobilità della difesa;

software di analisi e orchestrazione assistito dall'intelligenza artificiale per la resilienza operativa, finalizzato al comando e controllo unificato, e soluzioni Software-as-a-Service; e

produzione avanzata e servizi mobili di produzione e assistenza sul campo.

NUBURU punta alla commercializzazione dei propri prodotti e sistemi di punta e alla creazione di valore significativo per gli azionisti e gli stakeholder in generale. NUBURU intende raggiungere questo obiettivo continuando a rafforzare ulteriormente la propria attività e trasformando il proprio portafoglio di opportunità in crescita in ordini contrattuali, in una crescita sostenuta dei ricavi e in un'espansione nel corso del 2026 e nel lungo termine.

Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web www.nuburu.net e seguire l'azienda su X https://x.com/nuburulasers .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia della piattaforma Defense & Security di NUBURU.

Per maggiori informazioni sulle nostre acquisizioni e Joint Venture:

Orbit: www.orbitopenplatform.com – A seguito dell'acquisizione, nel gennaio 2026, di una quota pari a circa il 22% in Orbit, NUBURU detiene ora il controllo di Orbit e del suo consiglio di amministrazione, con l'obiettivo di acquisire il 100% di Orbit entro e non oltre il 31 dicembre 2026.



Orbit offre una piattaforma software incentrata su resilienza operativa, analisi dei rischi, integrazione dei dati e supporto decisionale, consentendo il coordinamento, il monitoraggio e la governance di sistemi e risorse complessi. Orbit garantisce la continuità operativa e il controllo in contesti a duplice uso quali aziende, difesa, pubblica amministrazione e infrastrutture critiche. All'interno della piattaforma di difesa e sicurezza NUBURU, Orbit funge da livello centrale di intelligence e comando a supporto della fusione dei sensori, della consapevolezza situazionale, dell'orchestrazione del flusso di lavoro e della verificabilità sia per i componenti cinetici che non cinetici, collegando i sistemi digitali con le operazioni fisiche.



Tekne S.p.A.: TEKNE S.p.A. | SPECIAL VEHICLES & ELECTRONICS - Tekne vanta una solida base di clienti a livello mondiale, tra cui importanti organizzazioni nazionali quali ministeri, dipartimenti e agenzie governative e altri enti del settore pubblico, a conferma del ruolo fondamentale di Tekne e della sua credibilità e reputazione di prim’ordine nel settore della difesa internazionale. Da quando ha ottenuto l’accreditamento NATO nel 2017, Tekne è fornitore dei paesi membri della NATO.



Maddox Defense Incorporated Joint Venture – NUBURU, attraverso Nuburu Defense, ha firmato un accordo di JV con Maddox Defense Incorporated nel marzo 2026. Maddox è un'azienda statunitense operante nel settore della difesa, specializzata in capacità produttive avanzate a supporto di sistemi senza pilota, componenti mission-critical e iniziative di modernizzazione della difesa, che serve il mercato della difesa statunitense e quelli degli alleati.



La JV, con la partecipazione maggioritaria e il controllo strategico di Nuburu Defense, è finalizzata a sviluppare e commercializzare un sistema modulare, containerizzato, di produzione additiva mobile (MAMC) progettato per produrre componenti di droni, parti strutturali mission-critical, pod e relativi sistemi di difesa.

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali. Home Page - Lyocon .

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata e ampliata di NUBURU, posizionando simultaneamente la tecnologia per le applicazioni a doppio uso industriali e della difesa. Lyocon ha ampliato e potenziato le capacità interne di progettazione, assemblaggio, test e dimostrazione per i sistemi basati su laser e a energia diretta di NUBURU applicabili a casi di difesa e sicurezza civile.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995, della sezione 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non siano dichiarazioni a carattere storico contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni a carattere previsionale, identificabili da termini quali "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "intendere", "sarà", "stimare", "anticipare", "credere", "prevedere", "pianificare", "cercare", "obiettivi", "progetti", "forse", "intenzione", "continuare", "previsione" o le rispettive forme negative e varianti. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa comprendono, non in via limitativa, dichiarazioni relative alla strategia della piattaforma di NUBURU; il ruolo previsto di Orbit come livello di software intelligence, consapevolezza situazionale, interoperabilità e resilienza operativa all'interno della piattaforma di difesa e sicurezza di NUBURU; l'integrazione prevista di Orbit con NUBURU e componenti terzi; il completamento previsto e i vantaggi dell'acquisizione del 100% of Orbit da parte di NUBURU; la commercializzazione prevista nei mercati della difesa, della sicurezza e delle infrastrutture critiche; la tempistica prevista e il trattamento contabile degli ordini dei clienti di Orbit; e la conversione di offerte commerciali, portafogli o visibilità di nuovi ordini in ordini, fatturazioni o ricavi definitivi dei clienti. Il valore complessivo di circa 240.000 dollari descritto nel presente comunicato stampa rappresenta il valore/la fatturazione delle commesse dei clienti; il riconoscimento come ricavo nei bilanci consolidati di NUBURU è soggetto ai GAAP statunitensi, compreso il riconoscimento di ricavi, il consolidamento, la conversione in valute estere e altre determinazioni contabili. La visibilità dell'offerta commerciale non rappresenta ricavi, fatturazioni o ordini arretrati confermati. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente, inclusi ma non limitati a: (1) la capacità di soddisfare gli standard di quotazione applicabili; (2) l'impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di pignoramento; (3) il mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo del business e alle strategie di acquisizione; (4) l'incapacità di accedere a capitale sufficiente; (5) incapacità di realizzare i benefici previsti delle acquisizioni; (6) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (7) fattori economici, commerciali o competitivi avversi; (8) volatilità dei mercati finanziari dovuta a fattori geopolitici o economici; (9) ritardi o mancate accettazioni, distribuzioni, integrazioni, fatturazioni o pagamenti da parte dei clienti; (10) incapacità di convertire offerte commerciali o visibilità del portafoglio in ordini, fatturazioni o ricavi definitivi; (11) modifiche nelle conclusioni contabili dei GAAP statunitensi, nei tassi di cambio valute estere, nel trattamento dei consolidamenti o altre determinazioni contabili; (12) limitazioni tecniche, normative, dei clienti, dei collaboratori o di integrazione che incidono sul ruolo previsto della piattaforma di Orbit; e (13) altri rischi descritti in dettaglio nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi i più recenti Modulo 10-K e Modulo 10-Q. Tali documenti affrontano ulteriori rischi che potrebbero generare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quanto contemplato in tali dichiarazioni a carattere previsionale. Si avvisano i lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni, che hanno valore alla sola data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, a eccezione di quanto imposto dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

Source : NUBURU, Inc.

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