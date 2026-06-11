NIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nella consumer intelligence, oggi ha pubblicato il suo rapporto 2026 Smartphone Forecast, secondo il quale un ciclo di aggiornamento basato sull'AI dovrebbe generare una crescita dell'8% nel settore globale delle telecomunicazioni nel 2026. Mentre i produttori accelerano gli investimenti nell'AI integrata nei dispositivi e negli ecosistemi di dispositivi connessi, i consumatori danno sempre più spesso la priorità alle funzionalità dell'intelligenza, all'integrazione senza soluzione di continuità e alle esperienze premium quando scelgono il prossimo smartphone.

Le previsioni suggeriscono condizioni relativamente stabili nel mercato più ampio della tecnologia e dei beni durevoli, con la crescita sempre più concentrata nei segmenti premium.

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