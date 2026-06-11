NielsenIQ (NYSE: NIQ) oggi ha lanciato in occasione del C360 – l’evento di punta che ha creato per i clienti e il settore – sei nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, segnando una pietra miliare nell’attuazione della propria strategia IA. Le nuove funzionalità sono state pensate per aiutare i brand, i retailer e altre imprese a rendere operativa una intelligence di mercato affidabile nei flussi di lavoro aziendali, negli ambienti IA e nel comparto emergente del commercio agentico.

La strategia di creazione di valore tramite l’IA eseguita da NIQ si fonda su due principi cardine:

Offrire la “vista completa” – The Full View™ – combinando i set di dati più ampi e approfonditi del settore, modelli IA avanzati e contenuti di eccezionale ricchezza per aiutare le aziende a sbloccare dati utili a fini decisionali e dare impulso all’innovazione IA alla scala necessaria.

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