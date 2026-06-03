NielsenIQ (NYSE:NIQ) oggi ha annunciato di essere stata premiata con il 2026 Retail & Consumer Goods Snowflake Product Partner of the Year da Snowflake , la società di AI Data Cloud. NIQ è stata riconosciuta per i suoi successi alla conferenza annuale degli utenti di Snowflake, Snowflake Summit 26 , per la fornitura di soluzioni scalabili e cloud-native su Snowflake che consentono ai rivenditori, ai marchi e ai partner mediatici di arricchire in modo sicuro i dati, misurare le prestazioni e sbloccare intelligence commerciale più precisa e azionabile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260603877926/it/

Contatto per i media: media.relations@nielseniq.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire