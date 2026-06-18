NIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nella consumer intelligence, oggi ha introdotto NIQ Cadence, un sistema operativo di compound AI creato per cambiare il modo in cui le organizzazioni misurano le prestazioni di marketing, ottimizzano i budget e agiscono in base alle informazioni fornite dai dati. NIQ Cadence porta dati e intelligence in un unico ambiente continuo, consentendo agli inserzionisti di passare da rapporti frammentati a un unico sistema che facilita le decisioni.

Il marketing non è mai stato così complesso. I canali continuano a moltiplicarsi e i dati rimangono isolati, mentre continua a salire la pressione per dimostrare il ritorno sull'investimento (ROI).

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