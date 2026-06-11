NEURA Robotics (“NEURA”), pioniera della robotica cognitiva e creatrice del Neuraverse, oggi ha annunciato la conclusione di uno storico finanziamento di serie ‘C’ per un valore complessivo di 1,4 miliardi di dollari, finalizzato ad accelerarne la mission: sviluppare la piattaforma di IA fisica più avanzata al mondo.

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