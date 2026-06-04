Network X ha presentato oggi i primi dettagli della sua edizione 2026, che segna un'importante evoluzione per l'evento delle aziende di telecomunicazioni internazionali con il suo trasferimento per la prima volta a Vienna. L'evento, che si terrà dal 13 al 15 ottobre a VIECON, richiamerà più di 5.500 leader, operatori, fornitori di infrastrutture, hyperscaler, responsabili delle politiche e innovatori tecnologici del settore delle telecomunicazioni da tutta Europa e oltre. Le iscrizioni sono ora aperte .

Il trasferimento a Vienna rispecchia la crescente importanza strategica dell'Europa centrale e orientale nei settori di investimenti nelle infrastrutture digitali, espansione della fibra, reti di data center, reti cellulari abilitate all'IA e servizi di comunicazione di prossima generazione.

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