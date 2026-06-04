NetApp® (NASDAQ: NTAP), leader nelle infrastrutture dati intelligenti, e Cisco (NASDAQ: CSCO) oggi hanno annunciato la collaborazione a un'offerta di nuove soluzioni convalidate per l'AI sicura, scalabile e semplificata. Ampliando il successo comprovato di FlexPod, le nuove soluzioni offrono un percorso semplice e affidabile per consentire alle aziende di affrontare le sfide specifiche poste dai carichi di lavoro dell'AI sull'infrastruttura digitale, di rete e di archiviazione.

“Mentre i team informatici hanno il compito di garantire prestazioni affidabili e costanti nei vari ambienti, i carichi di lavoro dell'AI sono sempre più esigenti rispetto alla loro infrastruttura di dati”, ha dichiarato Dallas Olson, Direttore commerciale di NetApp.

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