Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma internazionale basata sull'AI dedicata alla gestione di trasferte e note spese per le aziende, oggi ha annunciato la sua collaborazione con Viessmann Generations Group , azienda di famiglia globale che vanta 109 anni di tradizione nell'imprenditoria, motivata dall'obiettivo di collaborare a creare sfere abitative per le prossime generazioni.

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Global purpose-driven family company improves transparency, cost control and employee experience with Navan

L'implementazione di Navan nel 2023 da parte del Viessmann Generations Group ha aumentato la trasparenza, ridotto lo sforzo manuale e migliorato l'esperienza dei dipendenti nella gestione di trasferte e note spese.

Prima di collaborare con Navan, Viessmann Generations Group ha gestito i processi di trasferte e note spese in diversi strumenti e flussi di lavoro.

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