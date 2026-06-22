Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma AI globale per i viaggi e le spese aziendali, oggi ha annunciato nuove integrazioni con i fornitori di viaggi europei. Navan aggiungerà alla propria piattaforma una connessione New Distribution Capability (NDC) diretta con la compagnia di bandiera italiana, ITA Airways , servizi ferroviari notturni nel Regno Unito con Caledonian Sleeper e prenotazioni di autonoleggio mobile in Francia con Virtuo .

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New integrations with ITA Airways, Caledonian Sleeper, and Virtuo elevate localized inventory across Europe

"Stiamo assistendo a una crescita eccezionale in tutta Europa; le prenotazioni da e per il continente sono in aumento di anno in anno e, per servire veramente il mercato europeo, occorre investire continuamente a livello locale", è il commento di Michael Riegel, responsabile clienti presso Navan.

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