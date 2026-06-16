Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) annuncia l’inizio di una nuova collaborazione con Synopsys, Inc., che consentirà agli utenti degli strumenti di simulazione Synopsys di navigare direttamente nel sito web di Murata per accedere ai più recenti modelli di simulazione altamente performanti sviluppati da Murata e scaricarli. La collaborazione interessa due strumenti Synopsys – quello di analisi dei campi elettromagnetici 3D Ansys HFSS™ e quello di analisi termica Ansys Icepak® – e segna un’iniziativa significativa verso la semplificazione del flusso di lavoro di simulazione per i progettisti di circuiti elettronici. Murata è inoltre la prima azienda a offrire modelli di simulazione di componenti passivi tramite Ansys Icepak*.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] New collaboration with Synopsys

Poiché la richiesta di comunicazioni a velocità e capacità elevate continua a crescere, la progettazione di circuiti elettronici diventa sempre più complessa.

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Murata Manufacturing Co., Ltd.

Saki Ito, prsec_mmc@murata.com

Ufficio comunicazioni aziendali





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