MSCI ha rilasciato i risultati della MSCI 2026 Market Classification Review (Revisione della classificazione dei mercati).

I punti salienti dalla revisione di quest'anno comprendono:

Riclassificazione dello stato della Bulgaria da mercato Indipendente a mercato di Frontiera

Valutazione della trasparenza degli azionisti e dei problemi di coordinamento delle operazioni di negoziazione nei mercati dei capitali indonesiani e turchi, riconoscendo le misure annunciate intraprese da entrambi i mercati per affrontare questi problemi e notando il continuo potenziale per consulenze future sull'adeguato trattamento di questi mercati, qualora non si manifesti un progresso credibile

Riconoscimento della rimozione dei prezzi minimi in Bangladesh, con l'avviso che una eventuale reintroduzione potrebbe risultare in una consultazione sulla riclassificazione dello stato da mercato di Frontiera a mercato Indipendente

Controllo costante dell'implementazione di misure mirate a migliorare l'accessibilità del mercato coreano dei capitali per investitori istituzionali internazionali

Promemoria sulla riclassificazione della Grecia da mercato Emergente a mercato Sviluppato alla prossima Revisione dell'indice di mercato del maggio 2027

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