MSCI ha rilasciato i risultati della MSCI 2026 Market Classification Review (Revisione della classificazione dei mercati).
I punti salienti dalla revisione di quest'anno comprendono:
- Riclassificazione dello stato della Bulgaria da mercato Indipendente a mercato di Frontiera
- Valutazione della trasparenza degli azionisti e dei problemi di coordinamento delle operazioni di negoziazione nei mercati dei capitali indonesiani e turchi, riconoscendo le misure annunciate intraprese da entrambi i mercati per affrontare questi problemi e notando il continuo potenziale per consulenze future sull'adeguato trattamento di questi mercati, qualora non si manifesti un progresso credibile
- Riconoscimento della rimozione dei prezzi minimi in Bangladesh, con l'avviso che una eventuale reintroduzione potrebbe risultare in una consultazione sulla riclassificazione dello stato da mercato di Frontiera a mercato Indipendente
- Controllo costante dell'implementazione di misure mirate a migliorare l'accessibilità del mercato coreano dei capitali per investitori istituzionali internazionali
- Promemoria sulla riclassificazione della Grecia da mercato Emergente a mercato Sviluppato alla prossima Revisione dell'indice di mercato del maggio 2027
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260623669609/it/
Informazioni per i media
PR@msci.com
Melanie Blanco +1 212 981 1049
Konstantinos Makrygiannis +44 77 6893 0056
Tina Tan +852 2844 9320
MSCI - Servizio clienti globale
Servizio clienti EMEA + 44 20 7618 2222
Servizio clienti Americhe +1 888 588 4567
Servizio clienti Asia Pacifico + 852 2844 9333
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire