Motive, un leader globale nella gestione del diritto di accesso e dei dispositivi e servizi connessi, ha partecipato insieme a operatori e leader industriali al M360 LATAM di Città del Messico, presentando applicazioni dal vivo in tutti i casi d'uso più rilevanti della regione: connettività satellitare direct-to-device per geografie irraggiungibili, fornitura completa di SIM elettronica e visibilità su larga scala, nonché autenticazione silenziosa basata su SIM che sostituisce l'OTP su SMS esposta alle frodi.

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Con implementazioni storiche con operazioni multiple di Claro, Vivo ed Entel, l'Entitlement Server di Motive (Motive ES) è passato da componente infrastrutturale a motore di crescita regionale.

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