Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato che la sua intelligenza connessa è ora disponibile in Amazon Quick , un assistente personalizzato di intelligenza artificiale proattiva, attraverso un server dedicato Model Context Protocol (MCP). L'integrazione permette ai clienti che utilizzano Amazon Web Services (AWS) un accesso diretto ai rating e alla ricerca di Moody’s Ratings, oltre ai dati curati da Moody’s relativi a oltre 600 milioni di entità pubbliche e private, tra cui firmografia, proprietà, dati finanziari, previsioni macroeconomiche, dati economici e sentiment delle notizie.

“Offrire intelligence di livello decisionale ovunque operino i professionisti della finanza è il nostro modo di aiutare i clienti a rimanere sempre un passo avanti, mentre l'intelligenza artificiale agentica ridefinisce i flussi di lavoro finanziari”, ha dichiarato Cristina Pieretti, Responsabile di Contenuti digitali e Innovazione di Moody’s.

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