Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato il rilascio del suo primo set di competenze AI: kit didattici realizzati appositamente, indipendenti dalla piattaforma, che integrano i modelli analitici di Moody's e connettono gli agenti AI alla sua intelligenza di livello decisionale. Disponibile su piattaforme AI compatibili a partire da Microsoft 365 Copilot Cowork , le competenze di Moody’s consentono ai clienti di eseguire complessi flussi di lavoro analitico con una sola richiesta in linguaggio naturale, con risultati basati sui rating, sulla ricerca e sull'intelligenza del rischio proprietari di Moody’s.

“Moody’s è tra i primi fornitori di dati finanziari a offrire una library completa di competenze su uno standard aperto e il lancio di oggi non è che l'inizio”, ha dichiarato Cristina Pieretti, Responsabile, Contenuti digitali e Innovazione di Moody’s.

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