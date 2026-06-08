Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che il lancio di Monster Hunter Wilds: Ascendance , un'enorme espansione per Monster Hunter Wilds , è in programma per il 2027.

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Monster Hunter Wilds Ascendance key art

Monster Hunter Wilds: Ascendance è un'enorme espansione (contenuto pagato) per Monster Hunter Wilds , lanciato nel febbraio 2025. In quanto continuazione della storia del gioco principale, l'espansione approfondirà ulteriormente l'esperienza di gioco con nuovi contenuti, comprese nuove classifiche di missioni, ambientazioni, nuovi mostri e ampliamento delle azioni con le armi, attraverso nuove funzionalità di gioco.

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