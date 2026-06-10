Money20/20 , è il principale evento fintech al mondo e il luogo in cui il denaro è protagonista, ha celebrato un grande traguardo con la sua 10a edizione europea, radunando più di 7.500 partecipanti, uno su tre a livello C-suite, e oltre 2.300 aziende provenienti da più di 105 Paesi ad Amsterdam, per tre giorni di annunci, collaborazioni strategiche e accordi decisivi per il settore e stabiliscono il programma per il futuro dei servizi finanziari. Con oltre 450 relatori intervenuti su sei palchi, Money20/20 Europe ha accolto leader dai settori bancario, fintech, dei pagamenti, delle policy, tecnologico e delle risorse digitali per esplorare le forze che ridefiniscono il futuro del denaro.

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