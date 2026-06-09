monday.com (Nasdaq: MNDY), la piattaforma di lavoro dell'intelligenza artificiale che trasforma la strategia in esecuzione su larga scala, oggi ha annunciato la nomina di Ben Barnett a General Manager (GM) per la regione Europa, Medio Oriente e Africa, segnando una tappa fondamentale nell'espansione globale dell'azienda.

Ben, che lavora in monday.com da cinque anni, porta dieci anni di esperienza in incarichi senior nel settore commerciale B2B in aziende di software e ha diretto una crescita notevole e sostenuta presso monday.com nel Regno Unito e in Irlanda fin dal suo ingresso in azienda nel 2021.

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