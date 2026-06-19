Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), azienda leader di servizi tecnologici e consulenza basati sull'AI, oggi ha annunciato il completamento riuscito di un programma pluriennale su vasta scala di migrazione di data center per METRO, importante grossista alimentare internazionale. Questo traguardo nel percorso di trasformazione cloud aziendale di METRO dà all'azienda una base digitale resiliente, scalabile e a prova di futuro che supporta l'ambizione di crescita a lungo termine. Inoltre, il programma è una colonna portante della strategia incentrata sul cloud e del programma di trasformazione digitale a lungo termine di METRO.

“La conclusione riuscita di questo programma segna un traguardo storico nel percorso di trasformazione di METRO verso uno scenario informatico scalabile, basato sul cloud e pronto per l'intelligenza artificiale”, ha dichiarato Khaled Bagban, Direttore IT, METRO AG .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260618056876/it/

Contatto per i media:

Wipro - Relazioni con i media

media-relations@wipro.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire