Merrithew ® , un leader globale nell'educazione al movimento e nell'attrezzatura mindful e creatore di programmi di fama internazionale come STOTT PILATES ® , ZEN•GA ® , Halo ® Training e Total Barre ® , oggi ha annunciato l'acquisizione dell'organizzazione GYROTONIC ® , creatrice dei metodi GYROTONIC ® e GYROKINESIS ® , celebrati a livello mondiale.

Messi a punto da Juliu Horvath, i metodi GYROTONIC ® e GYROKINESIS ® sono riconosciuti a livello internazionale per il particolare approccio al movimento, che abbina fluidità, forza, mobilità, coordinazione e riabilitazione attraverso speciali attrezzature e sequenze di movimento.

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