Dopo lo storico primo trattamento allo Stanford Medicine Cancer Center Care il 4 giugno , Leo Cancer Care oggi annuncia il ruolo che ha avuto la sua piattaforma Marie® di posizionamento eretto e di imaging del paziente nel consentire il primo trattamento al mondo di un paziente con protonterapia in posizione eretta compatta. Realizzato tramite il Sistema di protonterapia Mevion S250-FIT™ e alimentato da RayStation di RaySearch, lo storico evento terapeutico è il culmine di un decennio di sviluppo.

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The treatment room at Stanford Medicine Cancer Center, Palo Alto, California, housing the Marie® upright patient positioning platform by Leo Cancer Care (center foreground) integrated with the Mevion S250-FIT™ Proton Therapy System. The circular rotating platform enables a patient seated in the Marie® chair to rotate 360 degrees in relation to a fixed proton beam — replacing the large rotating gantries required by traditional proton therapy systems. This compact configuration, which requires approximately 1,700 square feet compared with over 29,000 square feet for conventional proton therapy facilities, was used on June 4, 2026 to complete the world's first compact upright proton therapy patient treatment. The Marie® system is powered by RayStation from RaySearch. Photo: Steve Fisch / Stanford Medicine

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