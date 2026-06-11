Macrobond oggi ha annunciato la disponibilità generale del Macrobond AI Data Feed Service, un prodotto appositamente realizzato che consente agli istituti finanziari di integrare l'intelligence macroeconomica gestita direttamente nei flussi di lavoro di ricerca, investimenti e strategia basati sull'intelligenza artificiale. Disponibile attualmente con componenti di distribuzione MCP, Skill e API, AI Data Feed aiuta le organizzazioni ad accelerare la ricerca macroeconomica e la generazione di approfondimenti e riduce la dipendenza da fonti di dati frammentate o non gestite.

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