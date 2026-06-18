LTM , il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, oggi ha annunciato il lancio di BlueVerse for Databricks , una nuova offerta che abbina l'ecosistema AI di LTM, BlueVerse™, e Databricks , la società di dati e AI company, per accelerare la monetizzazione dei dati basata sull'AI.

BlueVerse per Databricks è progettata per aiutare le aziende a ottenere risultati commerciali concreti dagli investimenti in dati e AI affrontando sfide critiche nella gestione sicura ed efficiente di dati e risorse digitali, ottimizzando al contempo i processi aziendali e fornendo soluzioni industriali già pronte per valorizzare al meglio le iniziative di intelligenza artificiale.

LTM BlueVerse aiuta le aziende a immaginare nuovi processi aziendali, come dall'approvvigionamento al pagamento, dall'ordine all'incasso, dall'assunzione al pensionamento, e operazioni di marketing come flussi di lavoro ottimizzati dall'AI .

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