LTM , il partner per la creatività aziendale che collabora con le maggiori imprese mondiali, oggi ha annunciato il lancio di BlueVerse™ for iRun, un modello AI nativo dedicato ai servizi gestiti ideato per trasformare le tradizionali operazioni IT in un modello operativo resiliente, intelligente e orientato ai risultati.

Con la maggiore complessità degli ambienti aziendali, che vanno dal cloud ibrido al modello SaaS fino agli ecosistemi basati sull'AI, i tradizionali modelli dei servizi gestiti sono sempre più condizionati da team isolati, processi statici ed espansioni faticose.

BlueVerse for iRun affronta questa transizione passando da un approccio basato sul numero dei dipendenti a un approccio basato sulla piattaforma e sull'AI agentica, sulla convergenza della conoscenza e sui 'processi come codice'.

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Shambhavi Revandkar | Rapporti con i media globali | shambhavi.revandkar@ltm.com





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