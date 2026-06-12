LTM, il partner di creatività aziendale per le più grandi aziende a livello globale, ha annunciato oggi il lancio di AI 1000, un'iniziativa strategica di trasformazione della forza lavoro ancorata a un centro di eccellenza (CoE) dedicato. Il programma svilupperà un gruppo di oltre 1.000 ingegneri certificati in ambito IA, tra cui Forward Deployed Engineers (FDE), per aiutare le aziende ad adottare, implementare e ridimensionare l'IA.

Il lancio avviene in concomitanza a un importante cambiamento nel panorama dei talenti nel settore tecnologico aziendale. L'ingegnere FDE, uno tra i ruoli in più rapida crescita nell'ecosistema IA, integra le conoscenze tecniche relative ai modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) e ai modelli di linguaggio di dominio (SLM) a una comprensione del contesto aziendale, per trasformare le idee in risultati incrementali che generino un ROI quantificabile e promuovano l'adozione da parte dei clienti.

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