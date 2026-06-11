LTM , il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, oggi ha lanciato la BlueVerse™ Currency, un modello commerciale associato all'intelligenza artificiale che stabilisce i prezzi del lavoro svolto da un'attività secondo i risultati ottenuti anziché il lavoro svolto, con la crescente integrazione dell'AI agentica nei principali processi delle aziende.

BlueVerse Currency riunisce l'intero stack BlueVerse: Persone (competenze su richiesta), Acceleratori (risorse riutilizzabili che accelerano la delivery), Agenti (forza lavoro AI autonoma), Piattaforme (livello di orchestrazione per scalare la delivery) e Token (utilizzo dei computer e dei modelli) in un'unica struttura commerciale.

BlueVerse Currency introduce il concetto di "prezzi basati sui risultati" (outcome-linked pricing) legati ai risultati commerciali misurabili che consentono vantaggi comuni di produttività in modo che i clienti possano catturare il valore dell'efficienza basata sull'AI.

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