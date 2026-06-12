L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) , leader mondiale nei servizi di consulenza IA, digitali ed ER&D, oggi ha annunciato una collaborazione strategica di commercializzazione con Databricks , la principale società di dati e intelligenza artificiale, per sviluppare congiuntamente e fornire soluzioni di IA industriale che promuovono la Intelligence ingegneristica (EI) per aziende ad alta intensità di capitale. Radicata nel segmento Sostenibilità di LTTS, che comprende Ingegneria di processo, Produzione discreta e Prodotti industriali, la collaborazione supporterà i clienti nei settori Energetico, Petrolchimico e Industriale a livello globale.

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