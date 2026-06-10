Longpoint Partners oggi ha annunciato l'espansione delle attività in Germania e nei Paesi Bassi, mossa con cui estende la propria strategia industriale di riqualificazione urbana in due dei mercati logistici europei con maggiori carenze dal punto di vista dell'offerta. L'azienda sta affermando la propria presenza in aree fortemente richieste, come Düsseldorf, Francoforte e la regione della Randstad, con progetti di sviluppo del valore approssimativo di 400 milioni di euro in asset logistici in prossimità dei principali centri abitati e corridoi di trasporto.

"Siamo entusiasti di espandere in Germania e nei Paesi Bassi la strategia industriale di riqualificazione urbana che caratterizza Longpoint", è il commento di Dwight Angelini, fondatore e Managing Partner di Longpoint Partners.

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