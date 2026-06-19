Linvo AG, azienda di gestione patrimoniale e multi-family office con sede a Zurigo, ha illustrato oggi la sua visione per l'anno a venire, indicando l'intelligenza artificiale applicata come il centro della sua strategia per il 2026 e aprendo una nuova serie di ruoli di consulenza specializzati in AI per realizzarla.

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Linvo sets sights on AI-led wealth management, opens AI advisor roles for 2026

L'azienda vede l'anno futuro come il punto in cui l'AI passa da uno strumento di supporto a una disciplina centrale all'interno del wealth management, definendo le modalità di analisi dei portafogli, di servizio fornito ai clienti e l'utilizzo del tempo da parte dei team di consulenza. I nuovi ruoli di consulenti specializzati in AI hanno lo scopo di consolidare questa novità all'interno dell'azienda.

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