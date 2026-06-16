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Alberto Matta, Managing Partner at Optimum Asset Management, in discussion with Mike Pompeo, former United States Secretary of State and Director of the CIA. Credit: Optimum Asset Management

L'Investors Summit di Optimum Asset Management svoltosi a Portofino ha visto la partecipazione di Mike Pompeo, Matteo Renzi e di protagonisti del mondo politico, della finanza e dell'industria per confrontarsi sul futuro dell'economia globale e della geopolitica

La prima edizione dell'Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, ospitato dalla società europea di investimento immobiliare in private equity Optimum Asset Management e dai suoi partner italiani Alberto Matta, Rodolfo Misitano, Enrico Imbraguglio e Andrea Suriano , si è conclusa con una forte partecipazione da parte di investitori istituzionali (compresi fondi pensione), imprenditori, rappresentanti del governo e professionisti del mercato finanziario.

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Andrea Suriano, Managing Partner: andrea.suriano@optimumam.com , +44 7740870806

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