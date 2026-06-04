L'Empire State Building (ESB), l'"edificio più famoso al mondo" ha annunciato oggi che presenterà Eataly come la sua ultima esperienza Tastes of New York, un'offerta di un anno di pop-up che presenteranno assaggi esclusivi di New York. Dal 4 giugno fino al 31 agosto, Eataly porterà la sua interpretazione newyorchese della "dolce vita" all'iconico osservatorio dell'Empire State Building con una attenta selezione dei suoi più amati dessert e bevande.

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Gelato, cannoli, and tiramisu available on the 86th Floor Observation Deck from June 4 through Aug. 31

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