Oggi Lenovo™ presenta Tab Plus Gen 2, la nuova generazione del suo tablet, creata per le modalità sempre più fluide con cui le persone passano dall'utilizzo dei media, al multitasking, alle esperienze condivise. Con aggiornamenti che vanno dall'audio agli effetti visivi, alla versatilità e alle funzionalità intelligenti, il nuovo Tab Plus Gen 2 estende il ruolo del tablet in una gamma più ampia di attività e ambienti.

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“Oggi l'intrattenimento non è legato a un unico luogo o a una sola routine”, ha dichiarato Tony Chen, Vicepresidente di Tablets, Intelligent Devices Group, Lenovo.

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Michelle Badrian, mbadrian@lenovo.com





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