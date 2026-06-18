Gurobi Optimization, LLC , leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi i riconoscimenti ricevuti dal Dott. Edward Rothberg e dal Dott. Andreas Wächter dalle principali organizzazioni accademiche e industriali per le ricerche che hanno avuto un impatto duraturo sul campo dell'ottimizzazione.

“Gurobi è stata fondata su l’impegno nei confronti di una rigorosa ricerca sull'ottimizzazione applicata”, ha dichiarato il Dott. Oliver Bastert, CTO, Gurobi. “E questi riconoscimenti sono un riflesso di quella tradizione. Il lavoro fondamentale svolto da Ed e Andreas continua a definire il settore e quello stesso spirito di innovazione scientifica è alla base di tutto ciò che facciamo oggi”.

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Melissa Cifarelli

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