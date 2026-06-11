NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO:5491) (Sede centrale: Minato-ku, Tokyo) ha lanciato sul mercato i suoi tubi saldati e trafilati serie “FINE PIPE” *1, che superano per prestazioni i tradizionali tubi lisci. Utilizzando la sua competenza unica di produttore di materiali e tecnologie di produzione proprietarie (saldatura, trafilatura e ricottura), la società offre soluzioni di alta qualità, ecologiche ed efficaci in termini di costi. FINE PIPE è già ampiamente adottata in vari settori, tra cui componenti automobilistici, strumenti di misurazione e apparecchiature industriali, per rispondere ai più rigorosi requisiti di precisione.

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In response to the growing demand for higher performance and faster processing in analytical and medical devices, NIPPON KINZOKU has developed two innovative products based on its FINE PIPE technology: "High-Precision Inner Surface" small-diameter tubes and "FINE PEEK-ST" stainless steel and PEEK resin composite tubes. These products align perfectly with the industry's shift toward extreme precision, resulting in a surge of inquiries and expanding orders for the “FINE PIPE” series.

Caratteristiche principali di "FINE PIPE" *1

Precisione superiore ed efficienza dei costi: offre una precisione superiore rispetto ai tubi lisci. La lavorazione continua dei prodotti in bobina migliora la produttività e risulta in riduzioni notevoli dei costi. Resistenza alla pressione e durata: la nostra tecnologia di saldatura proprietaria e il controllo della saldatura per l'intera lunghezza garantiscono una deviazione minima dello spessore, superando le prestazioni dei tubi lisci. Rigorosi controlli della qualità: un sistema di controllo della qualità completo che utilizza apparecchiature di verifica in-linea, dalle materie prime al prodotto finito. Formati di fornitura versatili: disponibili in varie forme, compresi coil, lunghezze fisse, tagliate su misura e prodotti lavorati su misura.

*Nota: Vedere *1 per la gamma di produzione e le qualità di acciaio disponibili.

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NIPPON KINZOKU CO., LTD.

Processo di produzione e supporto

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