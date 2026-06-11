NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO:5491) (Sede centrale: Minato-ku, Tokyo) ha lanciato sul mercato i suoi tubi saldati e trafilati serie “FINE PIPE” *1, che superano per prestazioni i tradizionali tubi lisci. Utilizzando la sua competenza unica di produttore di materiali e tecnologie di produzione proprietarie (saldatura, trafilatura e ricottura), la società offre soluzioni di alta qualità, ecologiche ed efficaci in termini di costi. FINE PIPE è già ampiamente adottata in vari settori, tra cui componenti automobilistici, strumenti di misurazione e apparecchiature industriali, per rispondere ai più rigorosi requisiti di precisione.

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In response to the growing demand for higher performance and faster processing in analytical and medical devices, NIPPON KINZOKU has developed two innovative products based on its FINE PIPE technology: "High-Precision Inner Surface" small-diameter tubes and "FINE PEEK-ST" stainless steel and PEEK resin composite tubes. These products align perfectly with the industry's shift toward extreme precision, resulting in a surge of inquiries and expanding orders for the “FINE PIPE” series.

In response to the growing demand for higher performance and faster processing in analytical and medical devices, NIPPON KINZOKU has developed two innovative products based on its FINE PIPE technology: "High-Precision Inner Surface" small-diameter tubes and "FINE PEEK-ST" stainless steel and PEEK resin composite tubes. These products align perfectly with the industry's shift toward extreme precision, resulting in a surge of inquiries and expanding orders for the “FINE PIPE” series.

Caratteristiche principali di "FINE PIPE" *1

  1. Precisione superiore ed efficienza dei costi: offre una precisione superiore rispetto ai tubi lisci. La lavorazione continua dei prodotti in bobina migliora la produttività e risulta in riduzioni notevoli dei costi.
  2. Resistenza alla pressione e durata: la nostra tecnologia di saldatura proprietaria e il controllo della saldatura per l'intera lunghezza garantiscono una deviazione minima dello spessore, superando le prestazioni dei tubi lisci.
  3. Rigorosi controlli della qualità: un sistema di controllo della qualità completo che utilizza apparecchiature di verifica in-linea, dalle materie prime al prodotto finito.
  4. Formati di fornitura versatili: disponibili in varie forme, compresi coil, lunghezze fisse, tagliate su misura e prodotti lavorati su misura.

*Nota: Vedere *1 per la gamma di produzione e le qualità di acciaio disponibili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

NIPPON KINZOKU CO., LTD.
Processo di produzione e supporto
https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/inquiry



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