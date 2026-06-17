Stando al primo report annuale State of European Business di team.blue, leader negli ecosistemi digitali, le aziende del Regno Unito ed europee affermano che è più difficile che mai acquisire nuovi clienti online e che si trovano ad affrontare una mancanza di chiarezza in merito a ciò che genera crescita.

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Shelby Torrence

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