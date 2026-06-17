Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nelle soluzioni programmabili a basso consumo, oggi ha annunciato il suo piano espositivo per la prossima FPGA Conference Europe . Lattice parteciperà a varie sessioni tenute da relatori per illustrare fino a che punto gli FPGA (Field-Programmable Gate Array) a basso consumo stiano guidando l'innovazione in vari settori. L'azienda dimostrerà inoltre i suoi ultimi progressi tecnologici negli FPGA nell'intelligenza artificiale fisica, nella connettività avanzata, nella sicurezza e altro.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando (GMT+2): 30 giugno – 2 luglio: Presentazioni e sessioni dimostrative di Lattice Interventi dei relatori: Giorno 1 – 3 Interventi dei relatori : sessioni di approfondimento di Lattice FPGA comprendenti AI fisica, connettività avanzata, sicurezza e strumenti di progettazione



Data Ora Sessione 30 giugno 9:45 FPGA Verification and Testing by Arrow 11:15 Trusted Resilience Edge: Unified FPGA-TPM for Post-Quantum Cryptography RED & Cyber Resilience Act 12:00 SIPHashIP for Embedded Security: Enabling RED Compliance and CRA Readiness in Smart AR/VR Systems 14:15 Foundations of FPGA Security and Hardware Identity by Arrow 1 luglio 9:00 Solving Your Power Puzzle: Lattice FPGAs’ Path to Uncompromised Low Power 9:45 Unlock Next-Gen SDR Design for SWaP-C Using Lattice FPGAs 13:30 Security and Physical AI: FPGA Architectures for Systems That Sense and Act 17:15 Role of Low Power FPGAs in Physical AI – Sensor Fusion, Compute Offloading, and Synchronization 2 luglio 9:00 Efficient 360° Threat Detection for Parked Vehicles - A Distributed, Event-Driven Approach 9:45 Building State of the Art Computer Vision Models for the Far Edge 11:00 MIPI CSI-2 to USB 3.2 Video Pipeline with CrossLinkU-NX by Arrow 13:30 Beyond the "Sledgehammer": Implementing Physical AI at the Sensor to Offload Robotic SoCs 14:15 Smarter Robotics with Lattice FPGAs: From Vision to Motion Reset Strategies by Arrow 15:30 Efficient Vision Pipelines on FPGAs: Design Patterns and Performance Tuning 16:15 Crypto-Factories: Homomorphic Encryption Powers FPGA-Accelerated Confidential Computing for Industrial Edge AI Developing with Propel by Arrow

Dove: FPGA Conference Europe, NH München Ost Conference Center, Monaco, Germania



La FPGA Conference Europe è la principale conferenza europea specializzata per dispositivi logici programmabili come componenti fondamentali dei data center, delle telecomunicazioni e di molte altre applicazioni tecnologiche.

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Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

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