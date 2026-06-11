In un mondo con risorse sempre più limitate, l'acqua è diventata fondamentale sia per la crescita economica sia per la sicurezza nazionale, stimolando la richiesta di una leadership globale in materia di sostenibilità, innovazione e soluzioni idriche.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260611709771/it/

Saudi Arabia at the Center of the Global Water Industry as IDWS 2026 Reshapes the Future of Water (Graphic: AETOSWire)

La Saudi Water Authority ha annunciato il ritorno della Innovation Driven Water Sustainability Conference (IDWS), che si terrà dal 7 al 9 dicembre 2026 presso il Ritz-Carlton di Gedda, mentre il Regno consolida la sua posizione al centro del dibattito globale sull'acqua.

In quanto sede di uno degli ecosistemi di gestione delle risorse idriche più avanzati e in rapida evoluzione al mondo, l'Arabia Saudita gestisce attualmente più di 500 impianti di produzione di acqua in tutto il Regno, con una capacità totale di produzione di acqua superiore a 16,2 milioni di metri cubi al giorno. Il Regno è anche il più grande produttore mondiale di acqua desalinizzata e un leader globale nelle tecnologie di desalinizzazione ad alta efficienza energetica, rappresentando, dunque, la destinazione ideale per questo importante incontro globale.

Si prevede che la prossima edizione crescerà di oltre il 50% rispetto all'anno precedente, riunendo oltre 10.000 partecipanti provenienti da 140 Paesi, rappresentati da 250 relatori e 150 espositori.

Organizzato dalla Saudi Water Authority, l'evento riflette il crescente ruolo di attore leader dell'Arabia Saudita nel settore idrico globale, in particolare attraverso modelli scalabili di finanziamento dell'acqua, partenariati pubblico-privato e investimenti infrastrutturali su larga scala.

Sua Eccellenza l'Ing. Abdullah bin Ibrahim Al-Abdulkareem, presidente della Saudi Water Authority, ha affermato che l'IDWS continua a rafforzare la posizione dell'Arabia Saudita come hub globale per l'innovazione idrica. Questi ha posto l'accento sul fatto che i risultati delle precedenti edizioni, caratterizzate da un'ampia partecipazione internazionale, da partnership strategiche e da innovazioni avanzate, sono il riflesso della crescente fiducia globale nei confronti della capacità del Regno di modellare il futuro della sostenibilità idrica.

Sua Eccellenza ha aggiunto che la prossima edizione rappresenta una fase più ambiziosa, volta ad espandere la collaborazione internazionale e ad accelerare la trasformazione dell'innovazione in soluzioni pratiche, scalabili e sostenibili.

Riunendo leader governativi, amministratori delegati globali, operatori, fornitori di tecnologia, investitori e ricercatori in un'unica piattaforma, IDWS 2026 mira a colmare il divario tra il capitale finanziario e l'esecuzione operativa, creando un ambiente in cui progetti, partnership commerciali e opportunità di investimento possano progredire congiuntamente.

Organizzazioni, innovatori, investitori, leader e professionisti sono invitati a partecipare all'IDWS 2026 e a contribuire a plasmare il futuro dell'acqua a livello globale. Iscriviti subito e resta al passo con gli sviluppi: https://idwsc.com/

*Fonte: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260611709771/it/

Contatti :

Yazeed Al-Nuwaysir

info@swa.gov.sa





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire