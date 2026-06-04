Lantern Limited (“Lantern”) , la piattaforma di sicurezza dei dati per i mercati privati, ha annunciato oggi un'acquisizione strategica, funzionalità ampliate della piattaforma, e importanti aggiunte nel team dirigente per affrontare una delle più grandi sfide operative nei mercati privati: trasformare i dati frammentari e sconnessi in varie fonti in informazioni affidabili e utilizzabili.

I mercati privati operano sui dati, eppure la maggior parte di quei dati rimane isolata, chiusa in PDF ed elaborata attraverso flussi di lavoro altamente manuali dai responsabili dei fondi e dagli investitori.

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