Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nel rilevamento delle frodi e dell'intelligence sul rischio nell'e-commerce, oggi ha pubblicato una nuova relazione globale dal titolo "Rewriting the Rules on Returns" (Riscrivere le regole sui resi) che prende in esame il cambiamento nelle attitudini e nei comportamenti dei consumatori in materia di resi nell'e-commerce nell'epoca dell'intelligenza artificiale (AI).

Lo studio, commissionato da Riskified e redatto da eTail Insights , si basa su un'indagine che ha riguardato 2.091 consumatori di sette paesi, oltre che su approfondite interviste con alti dirigenti di molte delle principali realtà della vendita al dettaglio internazionali.

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